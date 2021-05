25 municipios de Granada tendrán restricciones por coronavirus pero no saben si abrirán el domingo

La Junta de Andalucía acaba de hacer públicos los municipios que, tras ser analizados por los Comités de Alerta de Salud Pública de cada provincia, pasarán confinados o cerrarán su actividad no esencial durante los próximos días. El ente no estipula la duración que tendrán estas medidas, habitualmente de una semana, puesto que aún no conoce de qué manera podrá mantener legalmente estas restricciones cuando el domingo decaiga el estado de alarma. Así que, en principio, 25 municipios de Granada estarán confinados, al menos, hasta el 9 de mayo.

Así que, a partir de esta medianoche, 19 pueblos de la provincia estarán clausurados perimetralmente al superar la tasa de incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. Son Albuñol, Albuñuelas, Alfacar, Beas de Guadix, Benalúa, Cijuela, Fonelas, Fuente Vaqueros, Gualchos, Huéscar, Huétor Vega, Íllora, Iznalloz, Jun, Lugros, Montejícar, Otura, Peligros y Pulianas.

Además del cierre perimetral, verán cómo no pueden abrir sus bares ni sus comercios no esenciales al superar la tasa de 1.000 contagios acumulados en catorce días los pueblos de Colomera, Marchal, Montefrío, Salar, Villanueva de Mesía y la ciudad de Loja, que ha vivido una subida meteórica de casos en los últimos días, que se ha contagiado también a la vecina Salar.

Por otro lado, el comité ha decidido dejar sin cierre perimetral al municipio de Pampaneira, en la Alpujarra, a pesar de presentar una tasa de 946,4 pero tras no registrar ningún caso en la última semana. Se ha estudiado de forma especial su situación al tener menos de 5.000 habitantes.

Se ha bajado el nivel de alerta de 4 a 3 en las comarcas del área sanitaria Sur (Costa y Alpujarra( y Nordeste (Guadix, Baza y Huéscar), mientras que lo mantiene en el 4 en la capital y distrito Metropolitano (Cinturón, Poniente y Los Montes).