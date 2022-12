La pista de hielo de Bib Rambla en Granada baja el volumen de su música por las quejas por el ruido

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes ha reiterado hoy, junto a vecinos de Centro, sus quejas por la ocupación excesiva de la Plaza BibRambla con la instalación de la pista de hielo y por la música de la misma, lo que afecta al descanso y seguridad de los vecinos, según denuncian. Y han acudido a esta plaza para poner de relieve la importancia de los movimientos vecinales para afrontar problemas de la ciudad. La concejal Elisa Cabrerizo ha señalado “el pequeño éxito que ha supuesto que la música de la pista de hielo se haya conseguido restringir tras las denuncias por las molestias a los vecinos”. Todo ello pese, ha advertido, “a que no cuentan con licencia de música”.

La representante de UP ha explicado que, tras las gestiones realizadas, desde el área de Medio Ambiente confirmaron que la instalación privada de BibRambla no podía emitir música con un nivel acústico superior al ruido de las terrazas dado que incumple el Plan Centro, por lo que finalmente la empresa ha tenido que cumplir. Desde UP han recordado que “la instalación de esta pista supone una ocupación atroz de la vía pública” que, por desgracia, ya es una costumbre en esta ciudad “convertida cada vez con mayor frecuencia en un parque de atracciones”. Cabrerizo ha señalado que, además, esta plaza está "sufriendo una carga de inseguridad extra dado que no podrían entrar ambulancias o bomberos, además, de la violentamiento sistemática de la convivencia que padecen los vecinos a consecuencia de los ruidos y las aglomeraciones”.

Quejas vecinales

La concejala de UP e Independientes ha subrayado que, aunque el nivel acústico haya disminuido, los vecinos de la plaza siguen “viviendo como pueden entre los ruidos que se acumulan por las terrazas de bares, la pista de patinaje y las cientos de personas que se acumulan bajo sus casas”. La edil, de esta manera, ha reiterado el reproche al alcalde, Paco Cuenca “que da la espalda a los vecinos que llevan años insistiendo en sus quejas a cambio de unas cuantas luces y espectáculo”.

En cuanto a la promoción de Granada en Navidad, Cabrerizo ha insistido en que “el Centro no puede ser el ojo del huracán” y ha subrayado que las luces y la festividad deben llevarse también a los barrios de forma controlada. Por otro lado, la concejala ha dicho que “a esta empresa, como a todas, hay que darles vida y fomentar la generación de empleo pero es obligación del Ayuntamiento controlar que lo hagan en espacios donde su beneficio no sea a costa del descanso y la vida de los barrios”.

Miguel Ángel Rubio, vecino de Bib-Rambla, ha manifestado que pese a “este modesto triunfo” sus reivindicaciones siguen en pie ya que “de una plaza pública se está haciendo un uso privado reiterado”. Esto, ha indicado, “se acentúa en fines de semana y días de fiesta, como sucedió, por ejemplo, anoche, cuando fue imposible entrar o salir”. “Ya no solo como vecinos, también como ciudadanos que queremos disfrutar de los espacios públicos”, ha mencionado que Granada “no puede ser principalmente un espacio de negocio”. Miguel Ángel, por último ha reseñado que “esta plaza patrimonial está ocupada todos los meses del año, y en ella se concentran no solo las terrazas, sino también actuaciones musicales y todo tipo de eventos que el equipo de gobierno autoriza. La vida en la ciudad debe estar por encima de todos los demás intereses”.