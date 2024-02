Garantizar un turismo seguro, la prioridad del nuevo jefe superior de la Policía en Granada, Málaga, Almería y Jaén

El nuevo jefe de superior de la Policía Nacional en Andalucía Oriental, Luis Esteban, ha tomado posesión este jueves de su cargo en un acto celebrado en la Jefatura Superior de la institución en Granada. Una ceremonia en la que ha remarcado la importancia que tiene la seguridad ciudadana en este territorio debido a la alta influencia del turismo en su día a día, y ha incidido que su mantenimiento será "una tarea de especial atención" durante su etapa como dirigente policial.

Esteban, que asume la dirección del cuerpo de seguridad nacional en las provincias de Málaga, Granada, Jaén y Almería tras la jubilación de su predecesor en el cargo, José Miguel Amaya, es un cambio de perfil. En el acto, el director de la Policía, Francisco Pardo, ha destacado su juventud y su gran preparación a la hora de asumir este cargo. De él ha dicho que es un líder policial con "perfil moderno e intelectual" y con visión del mundo global. "Representa perfectamente un nuevo modelo de liderazgo policial, que hará a la institución una mejor empresa hacia los ciudadanos".

Esteban también ha marcado entre sus retos como nuevo jefe superior de la Policía Nacional la lucha contra el crimen organizado o el desafío demográfico y la migración, problemas muy presentes en las provincias en las que desarrollará su labor.

"Andalucía Oriental es una zona de capital importancia para España debido al turismo que atrae cada año. Si la seguridad ciudadana es fundamental siempre, en esta zona es de un valor incalculable. La tarea encomendada es de especial atención y no es menor la dificultad de la empresa. Contribuiré al mantenimiento de ella con todas mis fuerzas", ha destacado.

Según los datos ofrecidos por el director general de la Policía, la Jefatura Superior de Andalucía Oriental gestiona la seguridad de dos millones de personas y de 12 millones de turistas que visitan al año las cuatro provincias.

El nuevo alto cargo del cuerpo de seguridad nacional en Andalucía Oriental ha asegurado que la estrategia de esta institución "se basa en liderazgo sin fisuras", a la vez que ha considerado que "los mandos no podemos conducir a los agentes sin nuestro equipo de trabajo".

"Defender el Estado es la más alta prioridad de un policía. Puedo asegurar que los ciudadanos aquí encontrarán siempre a la Policía Nacional y al jefe de esta jefatura. Es mi propósito contribuir a la buena imagen modélica que tiene la sociedad de esta institución, con la defensa de los derechos y libertades por bandera", ha declarado.

Por su parte, Francisco Pardo ha destacado la necesidad de tener líderes jóvenes y preparados que sean capaces de adaptarse rápidamente a los cambios que se están viviendo de forma continua en la sociedad moderna.

"Estamos viviendo una época compleja, son tiempos disruptivos y confusos. De cambio rápido. Y eso nos exige asumir nuevos retos. Delincuencia organizada, terrorismo yihadista, ciberdelincuentes, la gestión de la migración... Para esto necesitamos líderes que sean capaces de abrir nuevos caminos. Líderes como el nuevo jefe. Es joven, se le nota, pero va camino de tres décadas de servicio. Joven aunque sobradamente preparado", ha recalcado.

Pardo ha destacado que en los últimos cinco años el Gobierno de España ha invertido 26 millones de euros para mejorar la operatividad de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental, de los que nueve han sido dedicados íntegramente en vehículos. También ha dado cuenta de los 596 policías más que se han incorporado la zona en el último lustro y de los 116 vehículos más adquiridos para las labores de seguridad.

"Toda España está compuesta de lugares seguros, y hay que ponerlo en valor siempre que podamos. La seguridad es como el aire, nos damos cuenta cuando nos falta. Es un esfuerzo coral y común. España tiene la fortuna de contar con una policía urbana, moderna, comprometida y de todos. Tenemos la suerte de vivir en un gran país. Bendigo todos los días tener la suerte de vivir en España", ha valorado.

El director general también ha tenido palabras de agradecimiento para el ex jefe policial de Andalucía Oriental, José Miguel Amaya, de quien ha destacado su gran trabajo al frente de la jefatura y su dedicación.

"La prueba del gran trabajo que has hecho es que no he tenido que preocuparme nunca de lo que aquí pasaba. Has hecho un enorme esfuerzo y un gran trabajo. Has estado en todo momento con la Policía en el corazón y en la cabeza. Quienes vestís el uniforme azul sois gente de acción, y hay que poner en valor vuestra vocación, eso no lo paga un sueldo. Después de 40 años al servicio, uno se marcha y mira atrás y piensa en que ha ayudado a que España sea un país mejor. Y eso lo has conseguido", ha concluido.

Curriculum y trayectoria

Luis Jesús Esteban Lezáun era hasta ahora jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO/GOES) de la Policía Nacional, y su nombramiento en su nuevo puesto se ha realizado a propuesta de Francisco Pardo, director general de la Policía. Esteban nació en Zaragoza e ingresó en 1995 en la Policía Nacional, en la categoría de inspector. Ascendió a inspector jefe en el año 2010 y a comisario en 2016. Es comisario principal desde el mes de junio del pasado 2023.

A lo largo de su trayectoria ha asumido diferentes responsabilidades operativas, sobre todo en el área de Seguridad Ciudadana. Entre 2003 y 2013 fue jefe de Grupo Operativo en la Jefatura Superior de Cataluña hasta que fue nombrado jefe de la comisaría local de Manacor. Tras su ascenso a comisario desempeñó el puesto de jefe provincial de operaciones en Huelva y, después, la jefatura de las comisarías de Algeciras y Salamanca. En el año 2022 fue nombrado jefe del GEO/GOES.

El perfil del nuevo responsable policial en Granada, Málaga, Almería y Jaén es muy particular, porque además de haber destacado por su labor y su lucha contra las mafias de la droga (muy relevante para su nuevo papel en Andalucía), es un intelectual que ha escrito cinco novelas y que fue durante una breve época concursante del popular concurso televisivo Pasapalabra, donde llegó a ganar el bote del Rosco en 2015.