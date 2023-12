Apoyo unánime a la oficina técnica para la capitalidad cultural de Granada 2031: "Ha llegado La hora de la verdad"

La comisión de Cultura ha aprobado este lunes por unanimidad la creación de la oficina técnica que impulsará la elaboración de la candidatura de Granada como capital cultural 2031. El concejal de Cultura, José Ramón Ferreira, ha dicho que "ha llegado la hora de la verdad" para este proyecto ya que se van a activar los plazos porque en el segundo semestre de 2023 se abrirá la convocatoria oficial. Luego, en 2025 y 2026 será la selección definitiva y las evaluaciones hasta que se determine la ciudad ganadora, para lo que Granada tendrá que competir con otras ciudades españolas que ya han anunciado su interés en conseguirla como Burgos, Jerez o Las Palmas.

Desde el 25 de septiembre de 2015 en el que se aprobó la moción conjunta en el Ayuntamiento para solicitara la capitalidad "han pasado 8 años y son muchos". Pero, según Ferreira, "la hora de la verdad es ahora. Estamos a tiempo de abordar el asunto. Vamos a dar todos los pasos con trabajo real y eficiente con la unidad y el consenso de todos los grupos municipales, con instituciones, el entramado cultural y con toda la sociedad de Granada".

Los criterios de evaluación tendrán en cuenta la estrategia a largo plazo, las repercusiones sociales, culturales y económicas, la dimensión europea, la estrategia para atraer interés público europeos, el propio contenido cultural y artístico o la participación artistas locales. Pero Ferreira ha advertido de que "es algo más que amontonar actividades, necesita un relato, un discurso que le dé unidad y cohesión". Otro criterio es la capacidad para alcanzar los objetivos con infraestructuras adecuadas y viables y el trabajo de proximidad, la implicación de la población local y la sociedad civil buscando su complicidad. Y todo con una gestión con fondos suficientes, un presupuesto.

Redactar la candidatura y buscar patrocinio

"Se han dado muchas vueltas. Y ahora con la creación de esta oficina técnica, no política, el objetivo es que se ocupe de la elaboración de un plan estratégico, de la redacción del proyecto, divulgación, de tramitar expedientes, definir acciones de colaboración e ir de la mano con la UGR. Es una pieza del engranaje que iremos definiendo de la mano de los grupos. Y todo acompañado de un equipo redactor, que escriba la candidatura, que busque el apoyo unánime institucional y que busque el mecenazgo y patrocinio que se requiere", ha asegurado.

La oficina la presidirá la alcaldesa, Marifrán Carazo, y contará con personal de Cultura, de la Universidad de Granada y el Patronato de Turismo de la Diputación.

Aunque la votación ha contado con el apoyo favorable de PSOE y Vox, ambos grupos han coincidido en señalar que se trata de una oficina con demasiado componente "político", más que técnico.

El concejal del PSOE Juanjo Ibáñez ha ofrecido la colaboración de su grupo asegurando que "todos queremos aportar en una cita de esa trascendencia", para lo que ha pedido que se concrete la presencia de los grupos políticos de la oposición en esa comisión o en otra para conocer sus avances.

En la misma línea, la edil de Vox Mónica Rodríguez ha recordado que no se ha avanzado mucho en estos últimos años, recordando que el anterior gobierno del PSOE creó una concejalía propia a manos de Luis Salvador "que no presentó ni una memoria", por lo que espera que esta oficina revitalice el proyecto. También ha lamentado que de los 12 participantes solo 5 sean ajenos a la política y ha pedido también la colaboración de los grupos.

"Si no nos tomamos esto como algo nuestro, no sale. Ahora va en serio. Desde mi punto de vista es vital para esta ciudad que esto salga por mil cosas: por la imagen que vamos a trasladar a Europa y al mundo y porque no hay marcha atrás. este equipo de Gobierno va a poner toda la carne en el asador para que salga bien. Granada es la ciudad perfecta. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar y nos vamos a volcar absolutamente. Se requiere el apoyo de todos. Iremos a tocar a cada organismo y personas que puedan apoyar en un punto determinado e incluso pediremos el apoyo al Ministerio de Cultura, al que hay que hacer ver que la candidatura merece ser la ganadora. No vamos a mirar para atrás, vamos a mirar hacia adelante para que salga bien porque es muy importante", ha pedido Ferreira, agradeciendo el apoyo de los grupos.