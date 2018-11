El 40% del presupuesto municipal se destina a pagar a los trabajadores

Abrir cada mañana el Ayuntamiento de Granada y poner todos los servicios en marcha sale muy caro. La capital gastó el pasado año alrededor de 311 millones de euros, 28 más de los que ingresó en una capital asfixiada además por las deudas y las sentencias que, poco a poco, van mermando las arcas municipales. Recientemente una sentencia ha obligado a la capital a pagar al promotor del Penta la friolera de 16 millones de euros. No es el único palo. También ha sido condenado a pagar otros dos a Rober como consecuencia de las diferencias en las liquidaciones del presupuesto anual de la empresa adjudicataria del transporte. Pero, a todo ello, también hay que sumar los gastos corrientes que tiene un Ayuntamiento para prestar los servicios. Hay que encender farolas, calefacciones de centros cívicos, sufragar seguridad cuando hay conciertos o pagar a los funcionarios que cada día trabajan en todas las áreas municipales.

La página web Gobierto ha hecho un análisis de todos los ingresos y gastos previstos para 2018 en la ciudad de Granada. Esta web que busca brindar datos y transparencia al ciudadano detalla un dato sorprendente: el 40% del presupuesto municipal se va en sueldos. Una cifra que el pasado mes denunció el portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares, que exigió por enésima vez una auditoría externa del área de Personal para saber en qué trabaja cada funcionario y reordenar el área con el objetivo de reducir la millonaria partida que se paga dentro del Capítulo 1.

El gasto en dietas está fijado en 71.890 euros en el presupuesto aunque no siempre se gasta

El coste de este apartado es muy alto si se compara con otras capitales de provincia andaluzas como Málaga. En la ciudad de la Costa del Sol el coste del personal supone un 27,78% del presupuesto que en Granada se eleva a 40,46. En Córdoba los gastos de personal se llevan un 30,11% del presupuesto mientras que en Almería la cifra alcanza el 28%. Por número de habitantes también resulta representativo el coste del capítulo de personal dentro del apartado órganos de gobierno y directivos. Si en Granada alcanza los once euros, en Málaga supone 4, y en Almería 7.

La partida de personal se lleva 101.051.240 euros de los cuales, el personal funcionario supone el mayor coste con 66.852.284 euros, seguido de las cuotas prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador que ascienden a 23.929.134. Los órganos de Gobierno suponen 2.500.000 repartidos en dos partidas: Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno.

El gasto en dietas supone 71.890 euros del presupuesto. De esta cantidad, 10.300 euros son para los miembros de los órganos de gobierno, otros 22.000 para el personal directivo y 39.590 para el personal no directivo. No obstante no siempre se gasta dicha cantidad. En 2017 por ejemplo se utilizó un 15% menos de la partida en dietas que finalmente fue de 60.000.

No obstante, la mayor partida se corresponde con los gastos corrientes que supone 103.186.812 euros, siendo la partida de material y suministros la más abultada con un gasto de 84.725.040 euros. También en este aparado se invierte en arrendamientos y cánones, actividades reparación y mantenimiento, indemnizaciones por razón de servicio o gastos de publicaciones. Esta web estima que la capital a nivel global tiene un gasto de 249,7 millones de euros. Esta cifra supone que Granada, con 232.770 habitantes, gasta una media de 1.073 euros por vecino. Pero, ¿en qué se destina esta cantidad? 1.230.464 euros mientras que las retribuciones básicas suponen 1.269.349. El personal eventual cuesta 600.000 euros y el laboral en torno a cinco millones de euros. En productividad y gratificaciones se van otros 2 millones .

El resto de partidas mayoritarias se dividen en gastos financieros 9.406.372 euros, transferencias corrientes 23.763.568 euros, fondo de contingencia y otros imprevistos 1.245.000 euros, inversiones reales, 1.961.874 , transferencias de capital 533.566.

Dentro de los servicios públicos básicos, la seguridad y la movilidad ciudadana supone 41 millones de euros. En este sentido, Gobierto indica que seguridad y orden público cuesta 26.691.800 euros; la ordenación del tráfico y del estacionamiento 3.545.738, movilidad urbana, la protección civil 21.000 euros mientras que el servicio de prevención y extinción de incendios asciende a 10.715.118. Otra partida interesante es la de medio ambiente. En una ciudad con una contaminación disparada hasta el nivel de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, este área se lleva solo 10,1 millones de euros teniendo en cuenta que, gran parte, el 71,55% se destina al arreglo de parques y jardines. La protección y la mejora del medio ambiente suponen sólo 91.000 euros.

Uno de los mayores pellizcos también se lo lleva el apartado "bienestar comunitario" que engloba los servicios de limpieza y recogida de basura. En total según Gobierto se destinan 48 millones de euros: un total de 23.304.878 para la recogida, gestión y tratamiento de residuos, otros 18.735.653 para la limpieza viaria y 5.999.236 para el alumbrado público. En otras ciudades como Málaga esta partida supera los 100 millones de euros.

En cuanto a los ingresos, el Gobierto estima que la capital ingresará 9,3 millones, según recoge el presupuesto prorrogado desde 2015. Este dato no es realmente fehaciente teniendo en cuenta los impagos que en ocasiones sufre el Ayuntamiento. Pese a todo, la capital estima cobrar por ejemplo, 3.550.000 procedentes de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros y otros 2.374.251 por otras tasas por utilización privativa del dominio público. La ocupación de las terrazas supone 1.600.000. De la tasa del servicio de recogida de basuras estima un ingreso de 21.431.248 euros. Por multas por infracciones se estimaba un ingreso superior a los 10 millones de euros.