La comisión de Movilidad y de Protección Ciudadana celebrada este martes ha informado de la instalación de los nuevos puntos de información en las paradas del autobús de Granada. Es un proyecto financiado con fondos europeos para la mejora de la movilidad dentro de los Next Generation y supondrá la renovación de casi todos los paneles informativos en las paradas del transporte urbano de Granada.

Según el área, se comenzarán a instalar en unos 15 o 20 días y permitirá dar información en tiempo real sobre el servicio ya que está conectado con el nuevo servicio de ayuda a la explotación, también renovado en el plan de mejora de la movilidad y el transporte público de Granada. El proyecto de instalación se extenderá durante unos 4 o 5 meses.

En comisión también se ha informado de que se sigue con el proyecto de prioridad semafórica de la línea 4 y que ya a mitad de marzo volvió el servicio ordinario de autobuses a la zona Norte tras la interrupción por vandalismo. Según la concejala, Ana Agudo, se van a desarrollar el próximo mes reuniones en colegios e institutos de las zonas aledañas para intentar concienciar a los jóvenes y evitar estos actos.

También se ha dicho que el conteo de pasajeros en los autobuses arroja resultados para mejorar las líneas y se ha reconocido que hay cifras para aumentar la flota.

Tensión en el debate por el cambio de turno de Policía Local

También se ha hablado en la comisión de la negociación del nuevo sistema de turnos en la Policía Local. Una negociación que está en plena celebración y que ya el área de Recursos Humanos ha dicho también que gestiona con el objetivo de llegar pronto a un acuerdo. Tanto Vox como PSOE se han mostrado preocupados por el tema. La concejal de Vox, Mónica Rodríguez, ha dicho que el "tiempo apremia" ante el aviso de los sindicatos de no apuntarse a servicios extraordinarios como la Media Maratón o las Cruces, que desde Recursos Humanos han asegurado que no peligran.

"Estamos en ello. Vamos a intentar resolverlo lo antes posible. Es un tema muy importante y no podemos precipitarnos a la hora de tomar acuerdos", ha dicho.

La mayor tensión ha sido entre la concejal del PSOE Raquel Ruz, la concejal de Protección Ciudadana, Ana Agudo y el jefe de la Policía, José Antonio Avilés. Las acusaciones de la concejal socialista sobre las competencias de los negociadores o el malestar por acusaciones dichas en reuniones de negociación e incluso pidiendo ceses, ha comenzado una respuesta por el jefe de la Policía aludiendo a insultos de tiempos pasados que ante el riesgo de aumentar un debate en plena negociación ha sido cortado tajante por la concejal del área y presidenta de la comisión. "Todo esto puede oscurecer la negociación y no tiene sentido. Hay fines de semana con una patrulla en la calle", ha dicho. "No voy a entrar al trapo de lo que dicen los sindicatos. Estamos en el grueso de la negociación y tenemos que estar calmados y no dejarnos llevar. Lo que hay es un problema real porque ustedes cortaron 40.000 horas anuales con su negociación de turnos, pido altura de miras y que nos dejen negociar", ha zanjado Agudo.

Ruz ha acusado al PP de no meter nuevos agentes durante sus años de gobierno, lo que ha llevado a tener una plantilla muy envejecida. "Hay una mala organización y espero seriedad", ha dicho.

Otro asunto que se ha tratado es el retraso que ocasionará el recurso del contrato de pantallas y muping en las paradas de autobús, ante lo que se espera cumplir contrato sin devolver fondos.

También se ha informado, a petición del PSOE, de que el retén de Bomberos de la Sierra termina este martes 16 pese a que la temporada continúa hasta el 5 de mayo.