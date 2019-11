¿En qué se puede traducir para la futura legislatura que se presenten pesos pesados de los partidos?

Los número 1 al Congreso por Granada responden hoy a la segunda pregunta con la que este periódico quiere conocer sus posicionamientos. Tras la anterior sobre las grandes iniciativas de futuro que tendrá que hacer frente el nuevo Gobierno, la siguiente es: A diferencia de otras elecciones, en estas se presentan pesos pesados del partido a nivel nacional, lo que viene a desmontar el mito de que Granada no tiene peso en Madrid. ¿En qué se puede traducir esto para la futura legislatura?

José Antonio Montilla. PSOE

Un representante de una provincia tiene que conocer su provincia. Tiene que vivir aquí, tener su familia aquí, subirse en el Metro, en los autobuses... Por tanto que venga gente de fuera a presentarse por Granada creo que aporta poco. Distinto es que gente de Granada, que conoce Granada, ocupe puestos en Madrid porque eso sí puede ser importante para la provincia.

Carlos Rojas. PP

Mayor presencia en Madrid y en el Congreso en la toma de decisiones de la política nacional tiene mucha influencia para Granada y eso se puede traducir en que Granada también tenga peso en esas inversiones en un futuro gobierno de España. Si es con el PP les puedo asegurar que esas inversiones van a llegar porque existe ya la voluntad y el compromiso y esa voluntad ha sido plasmada por Pablo Casado en la visita que ha hecho a Granada.

Fran Hervías. Cs

Nos debemos a Granada y los granadinos. No puede ser excusa que defender Granada conlleve según el puesto político que tengas dentro de una formación política. Yo me voy a dejar la piel para que la voz de Granada se escuche con fuerza en Madrid y que los recursos por fin lleguen a nuestra provincia.

Pedro Honrubia. Unidas Podemos

El tener buenas relaciones con las direcciones de los partidos en Madrid siempre puede facilitar el hecho de que te escuchen a la hora de llevar problemas de la provincia. Pero no te da una valía especial haber tenido un trabajo en espacios estatales o tener una buena relación directa con la directiva en Madrid. Lo importante es una persona que tenga conocimiento de cómo funciona la provincia, de sus necesidades, bien relacionada con los colectivos en lucha y se tenga la capacidad de trasladar esas demandas al parlamento.

Macarena Olona. Vox

Antes de conocerse las candidaturas se especuló si yo estaría en las listas por Granada. Nunca estuvo en duda porque soy una mujer fiel, Granada me acogió como una hija y yo siempre seré de Granada hasta que los granadinos decidan. He intentado estar a la altura de lo que Granada se merecía y he sido la diputada de la provincia que más actividad ha desarrollado. Eso es lo único que puedo prometer de nuevo: Desde el primer día hasta el último sudaré la camiseta pública y que Granada estará en lo más alto.

Ana Terrón. Más País

Nosotros somos la única formación que garantiza que a partir del 11 de noviembre vamos a seguir avanzando y vamos a desbloquear esta irresponsabilidad a la que nos han traído. Aseguramos que nuestros diputados a partir del 11 de noviembre se van a poner del lado de un gobierno progresista, justo, verde y más feminista mientras que otros siguen hablando de cómo se van a repartir los sillones y si no nos llevarán a terceras elecciones.