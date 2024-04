Los vecinos de la Base Aérea volverán a manifestarse este domingo para seguir su lucha contra el campamento de migrantes

La asociación de vecinos de los cinco municipios que rodean la Base Aérea de Armilla (la propia Armilla, Ogíjares, Alhendín, Las Gabias y Churriana de la Vega) han vuelto a convocar una segunda manifestación para rechazar la posibilidad de que el Gobierno construya en la zona conocida como la Colonia Dávila un centro temporal de atención a migrantes.

La nueva movilización se celebrará este domingo 14 de abril a mediodía desde la Avenida de las Palmeras de Armilla, en las cercanías del conocido Centro Comercial Nevada Shopping, y recorrerá el municipio armillero hasta llegar a su Ayuntamiento, el mismo punto en el que terminó la primera protesta, que el sábado pasado congregó a unos 3.000 vecinos.

La protesta organizada por los vecinos volverá a tener por lema No al campamento, no al hacinamiento. El pueblo también decide, y pretende ser una marcha familiar pacífica y desvinculada del movimiento político, como fue la celebrada la semana pasada.

La nueva manifestación se ha convocado para mostrar el rechazo de los vecinos a la posibilidad de que se ubique en la zona un centro temporal de atención a migrantes. El centro estaría proyectado para 1.200 migrantes, pero los vecinos se escudan en que la zona en la que el Gobierno lo proyecta no garantiza los servicios básicos para acogerlos.

El Gobierno central se encuentra en estos momentos estudiando la idoneidad de construir en este terreno, cedido por Defensa al Ministerio de Migraciones al ser unos terrenos vinculados a la Base Aérea, y ha asegurado en varias ocasiones que tomará la decisión en un plazo inferior al mes y que la decisión no está tomada.

La opción ha recibido el rechazo unánime de los cinco ayuntamientos con terreno en el aeródromo militar, que han argumentado motivos urbanísticos y de falta de espacio para oponerse al proyecto.

El Ayuntamiento de Alhendín aprobó este miércoles por unanimidad de los tres grupos políticos con representación municipal -PP, PSOE y Vox- reclamar al Gobierno que desestime el proyecto de obra para instalar el centro, una petición similar a la aprobada el lunes por el Ayuntamiento de Armilla, que también rechazó por unanimidad de todos los grupos políticos la posibilidad.

Contra la creación de un ghetto

Los vecinos de los alrededores de la Colonia Dávila y de los municipios afectados se constituyeron primero en plataforma, y ahora en asociación de vecinos, para organizar los actos de protesta contra este proyecto, un movimiento vecinal que quieren dejar claro que se aleja de toda naturaleza política y que también se desvincula de cualquier discurso racista o xenófobo.

Lo que defienden es que el suelo, una parcela de 105.000 metros cuadrados cedida por Defensa al Ministerio de Inclusión, no cumple con los requisitos urbanísticos para alojar este centro ni tampoco los municipios tienen servicios para atenderlos, estando en contra los vecinos de que se cree en ese espacio un campamento con hacinamiento o un ghetto.

El presidente de esta asociación, Antonio Pérez, ha insistido en que no se trata de ir contra personas y ha recalcado la protesta pacífica y apolítica, argumentando que es un proyecto "que no se ha explicado, no se ha consensuado con vecinos ni ayuntamientos y no llega al lugar indicado urbanísticamente, junto a urbanizaciones y zona residencial también centros educativos, además de la falta de servicios públicos".

Tras la manifestación del pasado sábado 6 de abril, desde el Polideportivo de Los Llanos de Alhendín y hasta el Ayuntamiento de Armilla, se animó a los vecinos a unirse a la asociación para "frenar unidos" este proyecto, y se recogieron firmas.

Antes se celebró una reunión informativa con los cinco alcaldes de los municipios, que secundaron después la manifestación organizada por los vecinos aunque no en primera linea.