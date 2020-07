El Athletic visita al Granada CF sin deberes por demérito

La inesperada derrota sufrida por el Athletic de Bilbao el pasado jueves contra el Leganés en San Mamés ha dejado al conjunto vasco sin opciones matemáticas de jugar competición europea la temporada que viene. Es la tercera campaña de forma consecutiva que se da esa situación en el histórico club bilbaíno y Gaizka Garitano lo ha achacado a la "falta de potencial ofensivo".

El rival del Granada visita esta noche Los Cármenes sin nada en juego, por lo que parece propicio para que los nazaríes consigan tres puntos que le permitan soñar con disputar la Europa League hasta el último segundo de la competición de esta temporada 2019/20 llena de sobresaltos.

Sin opciones

Ha jugado el Athletic de Bilbao a buen nivel durante prácticamente toda la temporada, pero su irregularidad en los resultados le ha condenado a no poder luchar por objetivos mayores. Pinchazos como el último cosechado contra el Leganés, equipo que lucha por salir de los puestos de descanso a la Segunda División, son los que han penalizado al equipo vizcaíno. Ante la plantilla madrileña, el Athletic acusó en exceso la expulsión Unai Simón en el minuto 23 de partido, ya que físicamente llegó exhausta al final del choque.

Irregular

Catorce de los 30 puntos que ha habido en juego después de la finalización del confinamiento son los que ha conseguido el Athletic Club, un bagaje que no le ha servido para estar más arriba en la tabla de la clasificación. Los vascos han caído contra Sevilla, Real Madrid y FC Barcelona, escuadras que jugarán la Liga de Campeones la próxima temporada, por lo que el calendario no ha sido tampoco el más favorable para lograr el objetivo final.

En casa

La última victoria del Athletic en casa fue el 27 de junio, cuando se impuso al Mallorca por un contundente 3-1. El bagaje del cuadro bilbaíno en su feudo le ha penalizado, ya que ha acumulado derrotas contra equipos de la zona baja, como la última sufrida ante el Leganés por un claro 0-2. Los madrileños fueron capaces de llevarse los tres puntos de San Mamés.

Sin gol

Once tantos ha marcado el Athletic en los últimos once partidos disputados. Es una media de un gol por partido, una cifra que no está a la altura de un equipo que quería luchar por jugar en Europa la próxima campaña. El Athletic ha conseguido 41 goles en las 37 jornadas disputadas hasta el momento, por lo que ha marcado menos tantos que otros doce equipos de la Liga Santander. A pesar de su seguridad defensiva (ha recibido menos goles que el Bacelona), al rival del Granada le ha penalizado la falta de gol.

El equipo

El sistema de juego del Athletic se mueve entre el 4-4-2 o el 4-2-3-1 que suele dibujar Gaizka Garitano sobre el terreno de juego. Yerai e Íñigo Martínez son fijos en el centro de la zaga, mientras que Capa se encarga del lateral derecho y Yuri del izquierdo.

Dani García y Unai López ocupan el doble pivote, mientras que Muniaín. Córdoba y Williams suelen actuar detrás de Raúl García. Es la alineación más utilizada por Gaizka Garitano, que hoy introducirá modificaciones en el Nuevo Los Cármenes al no jugarse nada su equipo, por lo que contarán con alguna oportunidad los menos habituales.