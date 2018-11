Una cita en Las Palmas marcada en rojo

Hay encuentros en el calendario marcados en rojo. Uno de ellos fue en Riazor donde se cayó. Otro será en La Rosaleda el próximo día 1 de diciembre. El tercero, el duelo de este viernes en el Estadio de Gran Canaria ante Las Palmas. Son los tres descendidos y, en principio, los máximos favoritos para el ascenso.

Pero en el fútbol, los presupuestos no lo son todo. Buena prueba de ello se vivió la temporada pasada en Granada, que contaba con una plantilla hecha a golpe de talonario lo que en LaLiga 1|2|3 no garantiza nada. Una situación similar a lo que ocurre a día de hoy en la isla. Con Manolo Jiménez en la picota cuyo puesto podría depender el duelo de este viernes, los amarillos no están rindiendo como se esperaba y si cayeran hoy es más que probable que terminen la jornada fuera de la zona de play off.

Ansiedad

En ese escenario, el Granada CF viaja a Gran Canaria como un buen pescador en aguas turbulentas. Son los locales los obligados a ir a por los tres puntos y eso beneficia a los rojiblancos, que si son capaces de quitarle el balón a los insulares tendrán mucho terreno ganado pues si él, Las Palmas no se encuentra cómodo y más con una afición que presumiblemente no dejará pasar una.

Sin Pozo

Viajan los de Diego Martínez con dieciocho efectivos y una ausencia destacada, la de Alejandro Pozo, que se encuentra concentrado con la selección sub 21. Para suplir al sevillano no habrá problemas pues lo normal es que sea Antonio Puertas el que entre el once tras dos jornadas sin ser titular. Pero no será el único cambio en la alineación del técnico gallego, que volverá a contar con Ángel Montoro como la brújula del juego en la medular.

El centrocampista valenciano vuelve a la que fue su casa con galones y siendo una pieza clave en la sala de máquinas de los rojiblancos. Por tanto, volverá la dupla al centro del campo que tan buen rendimiento ha ofrecido en la que San Emeterio sigue siendo el que da equilibrio y Montoro la visión y el cambio de orientación.

En la rueda de prensa previa al choque, se le preguntó a Diego Martínez si la ausencia de Pozo podría suponer cambiar el sistema a lo que el técnico apuntó que ya han pensado todas las posibilidades. Esta modificación podría pasar por jugar con dos delanteros, algo que no ha dado hasta el momento y que no será fácil que se lleve a cabo.

Rodri o Ramos

Lo que sí podría suceder es que la referencia ofensiva cambie. Rodri ha sido el delantero titular en las tres últimas jornadas con el resultado de cero goles anotados. Por lo que no sería extraño que se opte por volver a confiar en Adrián Ramos, que mejoró las prestaciones del soriano criado en Sevilla el pasado domingo aunque tampoco marcó.

El rival

Enfrente, el Granada CF se las verá con un conjunto necesitado, que viene de sumar tres empates consecutivos y que ha sumado tan sólo una victoria en sus siete últimos partidos. Son muchas las voces que se han levantado en contra de Manolo Jiménez, que es criticado por sus continuos vaivenes en cuanto a sistemas de juego empleados, casi siempre en función de los rivales a los que se enfrenta, así como el no haber dado con un once tipo en lo que va de temporada.

Bajas

Una cita a la que los amarillos acuden con varias bajas que hará que Jiménez no haya tenido que calentarse mucho la cabeza para confeccionar la convocatoria. La baja del murciano Rafa Mir, con la sub 21 de España, puede propiciar que Sergio Araujo abandone la banda y adelante su posición para formar pareja atacante con Rubén Castro, mientras Tana es la primera opción para ocupar el flanco izquierdo, con Fidel Chaves y el alemán Danny Blum como alternativas.