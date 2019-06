Dos días después de lo previsto, el Granada CF tiene este martes la oportunidad de lograr el ascenso a Primera División. Una espera que se está haciendo muy larga ya no sólo para los aficionados, sobre todo para aquellos que viajaron a Mallorca para ver un partido que finalmente no se disputó, sino también para la plantilla de Diego Martínez que no ve el momento de disputar un duelo que les puede llevar a la Liga Santander.

Opciones

Lo harán si ganan, pero también si empatan o pierden aunque en estos dos últimos casos dependerían de que el Albacete no saque los tres puntos en el enfrentamiento que le mide al Málaga, que busca obtener ventaja de campo en las eliminatorias de ascenso pues de ganar en el Carlos Belmonte superaría a los de Ramis en la tabla clasificatoria al ganarle el average particular.

Por la vía rápida

Sin embargo, los rojiblancos no quieren depender de nadie y desean ascender, la palabra prohibida en la entidad, por la vía rápida. Lograrlo en la última jornada en Los Cármenes ante un Alcorcón que no se juega nada pero que quizá venga sobremotivado no es una opción, sobre todo por la tensión que ello puede suponer para una plantilla a la que le pesó la responsabilidad hace días diez.

Además, y salvo que la Liga de Fútbol Profesional diga lo contrario, el choque se disputará el sábado con apenas dos días para preparar la cita mientras que su rival, el cuadro madrileño, tendría tres días más de descanso. Una forma, como otra cualquiera, de adulterar en cierto modo la competición pues ambos contendientes no afrontarían el encuentro en las mismas condiciones aunque uno se jugaría el premio a una excelente temporada y el otro nada.

En cualquier caso, el cuerpo técnico ha tenido que modificar también la planificación de entrenamientos para llegar a Son Moix en las mejores condiciones, aunque si algo no tendrán que trabajar será el aspecto mental pues ascender a la máxima categoría del fútbol nacional debe ser suficiente aliciente.

El once

Con la ausencia del central José Antonio Martínez por una lesión muscular, la principal duda radica en el sustituto del onubense para acompañar a Germán en la zaga. Lo normal es que sea Bernardo, al que el aplazamiento del partido por la muerte de José Antonio Reyes le ha venido bien para recuperarse de una sobrecarga en los aductores, el que podría salir de inicio. El hecho, de contar el Mallorca con arietes corpulentos con poca velocidad como Ante Budimir, Abdón Prats y Álex López hace que el cordobés tenga muchas opciones pues domina el juego aéreo y va bien en el cuerpo a cuerpo.

Pero Diego Martínez tiene otras posibilidades. Una de ellas sería devolver a Quini a su posición natural, la del lateral derecho, provocando que Víctor Díaz actuase de central, posición en la que ya ha actuado esta campaña en varias ocasiones, sobre todo en el arranque de la competición. Esto haría que el lateral izquierdo sea ocupado por Álex Martínez que ya fue citado ante el Cádiz aunque no tiene ritmo de competición tras más de cinco meses sin jugar.

Pero no será el único cambio en el once de los rojiblancos dado que Fede San Emeterio, una vez cumplido el partido de sanción por su expulsión ante el Albacete, volverá a formar dupla en el eje del centro del campo con Ángel Montoro. El rendimiento de Alberto Martín no fue suficiente para dejar sentado en el banquillo al mediocentro cántabro. Sin duda, una gran noticia para el Granada CF.

Pocos cambios

Pocas novedades se prevén más en la alineación que salga de inicio pues las bandas, salvo sorpresa, seguirán siendo para Álvaro Vadillo, que ya lidera en solitario la clasificación de asistencias, y Antonio Puertas, con Fede Vico en la media punta. Arriba, Rodri se ha ganado a base de goles su titularidad por lo que Adrián Ramos seguirá siendo su suplente. Y es que Diego Martínez en la fase final del curso está realizando muy pocos cambios, repitiendo salvo por causas de fuerza mayor en forma de sanción o lesión el mismo equipo.

Enfrente, los rojiblancos tendrán un rival que aún no tiene la clasificación para los play offs conseguida y que dio una gran impresión en Los Cármenes en la primera vuelta. Con gusto por la posesión, tiene muchos registros ofensivos ya sea controlando el ritmo de partido a base de tocar y tocar, jugando más directo en busca de Budimir o abriendo el campo con el escurridizo Aridai o el veloz Lago Junior, uno de los mejores jugadores de la categoría en su puesto. Y todos ellos guiados por Salva Sevilla, que en Palma de Mallorca está viviendo una segunda juventud a sus 38 años. El ex del Real Betis pasa por ser la brújula de los bermellones, al igual que Montoro en los rojiblancos, siendo el jugador de LaLiga 1|2|3 que más pases da y el que más balones recupera.

Por ellos

La gloria está a 90 minutos aunque muchos granadinistas no podrán presenciarlo en directo como tenían previsto. A ellos y a los que lo verán en casa con nervios ante el televisor con familia y amigos, los jugadores de Diego Martínez les querrán dar una alegría. La Fuente de las Batallas les espera.