Roberto Soldado declaró a los medios del club que todo lo que los futbolistas han vivido en la Copa del Rey “hay que verlo como un premio”. El veterano delantero rojiblanco señaló que “lo hemos disfrutado al máximo todos los granadinistas”. Soldado calificó como “casi intachable” la trayectoria del conjunto de Diego Martínez en el torneo copero. “Todo lo que ocurrió en el partido de vuelta ante el Athletic no lo he vivido en toda mi carrera, y es para sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido pese a no acceder a la final”.

El ariete valenciano dejó claro que lo logrado a nivel de entidad “ha sido muy importante y no hay título que lo consiga”. El ex del Fenerbahçe destaca que “lo más bonito es que seguimos teniendo las expectativas muy altas y después del palo que nos llevamos ante el Athletic, frente el Levante dimos otra vez la cara y este es el lo importante para tener oportunidades en el futuro como las que hemos tenido en la Copa”.

En la misma línea se manifestó Antonio Puertas, que considera que “al final nos fuimos un poco fastidiados del choque de Copa por cómo se dio el partido en una semana de muchos sentimientos pero este equipo se levanta y cree hasta el final”. El almeriense resaltó que “estamos en una buena racha y queremos seguir igual para terminar la temporada lo más arriba posible”.

El capitán

Por su parte, uno de los capitanes rojiblancos, Germán Sánchez, tiene claro que “contentamos a toda una ciudad y a una afición y para nosotros eso es un orgullo muy grande, pero hay que seguir porque esto no se acaba”.