Paco López: "Nos puede la precipitación y el ímpetu"

Paco López entró a la sala de prensa del Nuevo Los Cármenes, algo contrariado, más o menos como quedaron los seguidores rojiblancos tras el empate ante la SD Eibar y perder una oportunidad -otra más- para alcanzar el liderato.

“Como quieres ganar y no lo haces pues se queda un mal sabor, pero tras ir perdiendo y luego consigues empatar puede resultar agridulce”, ha reconocido.

Paco López al ser cuestionado sobre el análisis del partido, diferenció el primer y el segundo acto. "En la primera parte el Eibar ha buscado el juego directo, lo hemos controlado bien y nos han generado ninguna ocasión de gol, mientras que nosotros hemos tenido la posesión y hemos generado cuatro ocasiones de gol, aunque no muy claras. Hemos sido ligeramente superiores”. Respecto a la segunda parte, "ha comenzado por los mismos derroteros, ellos no se estaban acercando y en la primera que lo han hecho nos hacen gol, en una acción que no hemos estado como deberíamos y luego hemos tenido la fortuna de empatar”.

Precisamente, tras el gol de la igualada, el preparador reconoció que "nos ha faltado tranquilidad, precisión y calma. Nos ha faltado cabeza en esos últimos veinte minutos y el empate se puede considerar justo”.

El miedo a no perder parecía atenazar a ambos: “La palabra no es miedo, nos conocíamos bien. El Eibar ha tratado de no arriesgar, no nos ha complicado la vida, pero han defendido bien. He echado en falta el talento de nuestros jugadores de ataque, necesitamos más de jugadores como Weissman, Callejón, Puertas, Uzuni y Famara, es lo que nos podía dar la victoria, en partidos tan igualados se necesita ese punto de talento y acierto”.

Para Paco López la actitud de los jugadores es innegable e intachable. "No creo que se les pueda negar ni un ápice de esfuerzo, podemos decir que nos gustaría que estuviesen más acertados, pero el esfuerzo y el trabajo de los jugadores es innegable, hay un compromiso total. La responsabilidad y la exigencia muchas veces no te deja darlo todo”, ha confesado.

Antes de finalizar la comparecencia de prensa, López cree que “cuando más tranquilos teníamos que estar no lo hemos hecho, no es la primera vez que nos pasa, nos puede la precipitación y el ímpetu, nos precipitamos”.