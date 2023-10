De Crystal Fighters a Dani Fernández o Ginebras, las primeras confirmaciones del Granada Sound 2024

Apenas un mes después de dar por terminado de forma oficiosa el verano con el Granada Sound y disfrutar de la música en directo de grandes artistas del panorama nacional, la organización del festival anuncia a los que son los primeros confirmados de la edición que tendrá lugar los días 13 y 14 de septiembre de 2024 en Cortijo del Conde.

Aunque aún habrá que esperar para conocer el cartel completo, ya que la dinámica es la de desvelar a los grupos poco a poco, ya se conocen algunos de los que participaran en la edición del año que viene y son, en su mayoría repetidores, en algunos casos más de la cuenta.

Los Crystal Fighters recalarán en la ciudad de la Alhambra dentro de su nueva gira por España para inundar todo con su música folk, lo-fi tropical y espíritu festivo, y aunque estarán presentado 'Light+', su último trabajo que verá la luz en pocas fechas, seguro que habrá tiempo para disfrutar de la magia de su 'Love Natural' en directo. Otro de los artistas que se suman al cartel es Dani Fernández. El de 'Clima tropical', 'Bailemos' o 'En llamas' volverá a Granada como uno de los artistas consagrados y más solicitados de la escena musical actual.

Entre los confirmados también se encuentran Ginebras, la banda que estuvo hace pocas fechas en la Copera, adelantaba que tras su participación en la edición de 2022 y de dejar al público granadino con ganas de disfrutar más de ellas que lo mismo su regreso estaba más cerca de lo esperado. Y dicho y hecho. Regresarán para cantar con el público algunos de sus grandes temas como 'Ya dormiré cuando me muera', 'Cosas moradas', o 'Chico Pum'.

Compartirán cartel con Cariño, Cupido, La La Love You, Shinova o Tu otra bonita, entre otros muchos aún por desvelar.

El evento ha confirmado los nuevos nombres desde sus distintas redes sociales. Los abonos para esta nueva edición se pueden conseguir desde su página web desde este jueves y no han estado exentos de polémica. A primera hora de la mañana se ponían a la venta los primeros abonos para la edición del 2024 a precios 'reducidos', sin embargo han sido muchos los usuarios que se han quejado tras comprobar que después de algo más de una hora de cola virtual para hacerse con algunas de dichas entradas era prácticamente imposible.

El festival llevaba varias semanas anunciando por redes que el precio de salida de algunos abonos sería a 24,99 euros más gastos de gestión, sin embargo, en cuestión de minutos el precio de las entradas fue escalando tramos, siendo prácticamente imposible hacerse con una de esas supuestas entradas a precios reducidos. Algo que no ha sentado nada bien a multitud de 'sounders' que no han dudado en manifestar por redes sociales su descontento e indicar que "no es justo" que se pongan diferentes tramos de precio el mismo día para disfrutar del festival en las mismas condiciones, más aún cuando aún no se conocía ninguno de los artistas confirmados .

Poco después de ponerse esta remesa de entradas a la venta, el festival anunciaba el 'sold out' de las entras VIP del recinto.