Film in Granada: hacer de la provincia un gran plató de cine

Granada dista mucho de ser uno de los principales platós de cine en España, pero podría serlo. La provincia con 174 municipios cuenta con una diversidad paisajística riquísima entre la Costa, Sierra Nevada, la Alpujarra y el Altiplano e incontables horas de sol para rodar. En 2018, Benito Zambrano decidió desplazarse hasta el Altiplano granadino para grabar su película Intemperie. El espacio le ofrecía gran belleza de montañas con nombre propio, imponentes superficies de badlands, sobrecogedores cañones, barrancos y valles quebrados. El verano pasado, Macarena Astorga volvió a poner en el mapa de los rodajes a Granada. La directora malagueña visitó el impresionante Paraje de Cerro Gordo, en La Herradura, para filmar las últimas escenas de su ópera prima La casa del caracol. Lo hizo en compañía de un gran equipo bajo estrictas medidas de seguridad e higiene debido a la crisis del coronavirus.

Bajo el nombre de Film in Granada, la Diputación puso en marcha en 2020 la nueva oficina provincial de cine y promoción de rodajes. Se trata de un servicio público que depende de la delegación de Cultura y Memoria Histórica y trabaja con personal y medios propios. Al frente de Film in Granada se encuentra desde el mes de mayo Julio Grosso Mesa, periodista y profesor de Comunicación Audiovisual de la UGR. Entre los objetivos del proyecto están "facilitar los rodajes en la provincia asesorando a los Ayuntamientos y colaborando con los productores en la búsqueda de localizaciones y en la gestión de permisos; y consolidar el sector audiovisual granadino promoviendo y dando visibilidad a los profesionales y a las empresas", resumió este lunes la diputada provincial de Cultura, Fátima Gómez, durante la presentación del balance de los primeros meses de vida de Film in Granada.

Para ello, los encargados del proyecto han diseñado una Guía de Profesionales y Empresas Audiovisuales de Granada, que pretende reunir a todos los creadores, técnicos y empresas de la provincia que puedan trabajar en un rodaje de cine, televisión o publicidad, desde un auxiliar de producción hasta una empresa de catering, y de esta forma, fijar un objetivo común, trabajar en equipo y consolidar el tejido productivo local. En una primera fase, ya se han asociado 60 profesionales y empresas granadinas, pertenecientes a todas las categorías del sector audiovisual.

Film in Granada también trabaja en colaboración con los municipios en la creación de un Directorio de localizaciones cinematográficas, una base de datos que recoja la gran diversidad de escenarios de la provincia, con paisajes únicos, bellos espacios naturales y un enorme patrimonio monumental. Por ahora, ya hay más de 25 ayuntamientos que les han facilitado esas localizaciones y lugares susceptibles de ser puntos de rodajes para películas, documentales y spots. "Los ayuntamientos son los que mejor conocen su territorio y los que mejor pueden señalar sus propios espacios de rodaje", reconoció la diputada de Cultura.

Tanto la Guía de Profesionales como el Directorio de localizaciones, estarán disponibles próximamente en una página web, que servirá de escaparate principal de la oficina. Mientras tanto, Film in Granada dispone de otras herramientas de comunicación al servicio de los municipios y los profesionales, como son un canal de YouTube y cuentas en Twitter y Facebook, donde se recogen noticias y contenidos relacionados con el audiovisual.

Cuatro rodajes en 2020

En sus primeros nueve meses de funcionamiento, la oficina Film in Granada ha colaborado activamente en los rodajes de cuatro producciones de ámbito nacional: la grabación en la Alpujarra de un capítulo del programa Volando voy, dos documentales de TVE y un videoclip con el tenor Zapata y la Orquesta Ciudad de Granada. El programa de Jesús Calleja se rodó en el mes de julio en los municipios de La Taha, Soportújar, Pampaneira y Capileira. La filmación contó con el apoyo del Patronato Provincial de Turismo y supuso el desplazamiento de un equipo de 25 profesionales durante una semana a la Alpujarra. Se emitió en Cuatro el 22 de octubre y fue visto por más de tres millones de espectadores (con una audiencia media de 907.000 espectadores).

Los documentales de TVE están aún pendientes de estreno. Se trata de un capítulo de la serie Guardianes del Patrimonio, rodado en agosto en el Museo de Bellas Artes y otro de La Aventura del Saber, el programa divulgativo de La 2, que grabó en septiembre un episodio sobre los personajes de Aixa e Isabel de Solís con localizaciones en la Alhambra, el Palacio Dar Al-Horra, el Corral del Carbón y el Palacete Alcázar Genil. Éste tratará la conocida rivalidad y las intrigas palaciegas entre los personajes históricos de Aixa e Isabel de Solís (Zoraida). Ellas fueron las dos reinas de Granada durante la segunda mitad del siglo XV (y las dos esposas del sultán nazarí Muley Hacén).

En diciembre, el tenor granadino José Manuel Zapata, junto a la Orquesta Ciudad de Granada y la cantante Marina Heredia grabaron una versión sinfónica del Villancico Los Campanilleros. El rodaje tuvo lugar en el Centro José Guerrero y el Auditorio Manuel de Falla y fue realizado por la productora granadina Plano Tetera, una de las empresas que forman parte de la Guía de Profesionales y Empresas. El videoclip se hizo viral en las redes sociales durante la pasada Navidad.

Nuevos proyectos

Film in Granada está trabajando ya en nuevos proyectos que comenzarán a rodarse a lo largo de 2021, si las circunstancias de la pandemia lo permiten. En concreto, está colaborando en la pre-producción de dos películas españolas, una serie de ficción para una plataforma digital y un documental de producción internacional. En todos ellos, la oficina de cine de la Diputación está negociando con los productores un porcentaje de contratación de profesionales y empresas locales, asociados a la Guía Profesional. Asimismo, se están preparando acuerdos de colaboración con varias instituciones granadinas para agilizar la gestión de los permisos de rodaje y facilitar el alojamiento de los equipos de producción que quieran rodar en la provincia.

La provincia de Granada ha acogido a lo largo de la historia más de 230 grandes producciones, en su mayoría largometrajes, pero también series, documentales, reportajes, videoclips y publicidad. Entre ellas, destacan películas míticas como Doctor Zhivago, Hasta que llegó su hora o Indiana Jones y la última cruzada. Y más recientemente, Caníbal, Intemperie y series internacionales como Black Mirror, que grabó en 2019 un capítulo en el impresionante desierto de Gorafe o Inés del alma mía, con varias escenas localizadas en el castillo de La Calahorra.