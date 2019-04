La OCG se plantea hacer huelga en el concierto inaugural del Festival de Música y Danza

Irse con la música a otra parte, dice el refrán. Así han hecho los trabajadores de la OCG esta mañana en la primera manifestación de la historia de la orquesta en Sevilla. Alrededor de 150 personas han protestado frente al palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, al grito de "Consejera, aquí está Granada". "Hemos venido la plantilla casi al completo, la Asociación de Amigos y hasta compañeros de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla", ha destacado el presidente del Comité de Empresa de la OCG, Jaume Esteve.

Las declaraciones de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ayer en la presentación del programa Lorca y Granada en los Jardines del Generalife no han frenado la concentración. Del Pozo adelantó que en "cuestión de días" se formalizaría una aportación extraordinaria de casi 300.000 euros. "Damos la bienvenida a los 300.000 euros, pero no son suficientes. Ni para el presupuesto, ni para la deuda. La deuda ni la nombran. ¿Cómo lo vemos? No hemos conseguido nada", se ha quejado Esteve.

A los trabajadores le preocupan "lo dicho por la consejera ayer". "La Junta nos quiere colar a dedo un gerente. Achacan el problema a la gestión y no. El problema no es el gerente, ni el gestión, ni el capital privado. A ver qué gestor es capaz de trabajar con un millón de euros anuales menos. Que no echen balones fuera", ha señalado el presidente del Comité de Empresa de la OCG, que ha alabado el trabajo de Günter Volg, "un gerente -interino- que trabaja por la orquesta".

Para la plantilla, es la primera vez que se desplazan a Sevilla para una concentración en 30 años de historia de la orquesta. Lo han hecho con pitos y silbatos, pancartas en mano y lemas como 'Si la Junta no paga la orquesta no suena' o 'Consejera, la deuda también es cosa de la Junta'.

¿Cuál es el próximo paso? Esteve contesta en seguida muy serio: "Vamos a hacer huelga en el programa de ópera y en el primer programa de apertura del Festival de Música y Danza. Vamos a sacar preavisos de huelga en esos conciertos. Si no hay dinero las medidas van a ser mas drásticas". ¿Cómo se podría evitar? "Los preavisos de huelga se puede cancelar si se llega a un acuerdo, o tienen un compromiso en firme con nosotros. Si no, vamos a hacer huelga o nos encerraremos en el Manuel de Falla. Una mayoría aplastante de la plantilla vota por ello", ha zanjado.