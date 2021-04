'Abrázame hasta que esta vida deje de dar puto asco', el nuevo cómic del granadino Juarma

"Los cómics y escribir es para mí lo mismo aunque parezca diferente Significa hacer algo. Es una catarsis para muchas cosas, pero eso es algo que solo lo voy a entender yo y tampoco me hace falta que nadie lo entienda. Nunca me ha hecho falta que nadie me diga lo que tengo que hacer" Así resume el granadino Juarma López (Deifontes, 1981), un autor que está de moda por plasmar con la editorial catalana Blackie Books una de las novelas de ficción de este 2021 como es Al final siempre ganan los monstruos. Del Juarma escritor al dibujante, el que lleva más de una década haciendo tebeos y que ahora recopila buena parte de sus viñetas en un tomo publicado por la editorial Autsaider Cómics con el título de Abrázame hasta que esta vida deje de dar puto asco.

El libro que aglutina una serie de chistes gráficos de Juarma con el leitmotiv de la quina que descarga el dibujante con su punto de vista sobre un sistema en el que lo más común es la falta de oportunidades.

El libro reúne los dibujos más descarnados de su extensa obra en los cómics, donde acumula numerosas publicaciones entre fanzines y tebeos, con esa línea que va entre el odio y la ternura tan habitual en sus trazos humorísticos.

"Odio desde el cariño. Dicho así puede parecer un concepto improbable, aunque algo parecido a eso es lo que exuda Abrázame hasta que esta vida deje de dar puto asco. Se cisca en la idiocia generalizada, se mofa de la mentira sistémica y principalmente, de lo a gusto que la deglute el personal y de cómo ejercen de cómplices, chivatos y carceleros de esta patraña mal organizada", señala la editorial independiente Autsaider Cómics en su nota promocional que apunta que muchas de las viñetas se basan en frases lapidarias que catalizan la realidad y la mala leche para transformarla en risa y reflexión.

El libro cuenta con los colores vivos tan habituales en la obra de Juarma y su juego intencionado feísta con elementos como la parca, las calaveras y la pus de los personajes. Con tapa dura “en piel de unicornio”, esta nueva publicación de Juarma viene a consolidar una trayectoria muy apegada a la realidad política donde aparecen chistes gráficos que dicen lo siguiente: "Te crees que vives en una trinchera, pero en realidad escribes payasadas en internet con tu pijama puesto". Contundencia hecha dibujo.