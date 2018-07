AVE, ministro

Hablando del AVE a Granada al ministro Ábalos sólo le faltaría llamarse Íñigo para parecer un clon del exministro De la Serna. Muchos recursos retóricos de político experto pero nada que huela a novedoso en materia de alta velocidad granadina. Es tan vigilante de sus palabras como esclavo de su demagogia cuando hacían oposición.

Tanto se vigila que dice lo mismo que don Íñigo decía de la llegada del AVE a Granada: nada de falsas expectativas, las pruebas son necesarias, los plazos son los que son, hay que respetar los protocolos de seguridad, etc. ¿Y abrir por Moreda?, le preguntan. Por debajo de la puerta te echo un ladrillo, responde.

Desde que el ministro socialista prometió el cargo, nada nos ha hecho ver que haya un gobierno nuevo gestionando el AVE. Ni siquiera que haya otro ministro. Se parecen tanto que diríase que son uno. Ni Paco Cuenca ha caído en la cuenta de que oye lo mismo que antes pero que lo dice alguien de su propio partido. La diferencia es que el alcalde ahora calla. Ya no se viste de amarillo chillón. De exigir cada día cita al ministro del PP ha pasado a encomendarse a la esperanza a diario. Olvida Cuenca que la esperanza es lo primero que se pierde cuando coinciden en gobiernos estatal y local militantes del mismo partido.

Ábalos dice de no soterrar el tren por la Chana. Como a De la Serna, tampoco se le ha oído decir lo contrario. No se espera que proponga vías nuevas como aquellas tan férreas que inventaron sus compañeros de Granada para ir contra el PP. El nuevo ministro debería ir al Senado a leerse las exigencias del único senador socialista por Granada. En el Congreso también hallará muchas del mismo cariz y vocabulario típico del socialismo en oposición; para no perder la brújula de sus compañeros nazaríes cuando gritaban ¡AVE ya! en imperativo exigente más que en político prudente.

Comprobará Ábalos cómo era de grande el túnel de San Francisco que planteaban beligerantes en Loja; cómo de doble era la vía que proponían, y cuán internacional el ancho que exigían. Sabría bien cómo disparaban con pólvora de rey diseñando estaciones de Moneo. Suerte que las obras el PP las ha entregado acabadas y en pruebas. Si no…

El baño de realidad del PSOE demuestra hoy cuánto nos han estado tomando el pelo hasta hace un mes en oposición. Y ahora gobernando.