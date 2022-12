Burbujas del pasado

A Pánfilo, ese hombre que siempre va conmigo, y al que debo el secreto de la rebeldía, le recuerdo, harto de que mire tanto al pasado, que no es sano que los viejos estén siempre mirando, nostálgicos, hacia atrás. Pánfilo, le digo, hasta el mismísimo Castiglione, en su El Cortesano (1528), critica ya esa actitud y la achaca a que los años, huyendo, se llevan tras sí muchos de nuestros bienes… y de los pasados placeres nada nos queda sino una memoria muy honda que nos lleva a pensar que nuestra juventud fue un paraíso. Él está empeñado en que la juventud de hoy desprecia la historia y no valora los hechos notables del ayer. No estoy de acuerdo y le comento: hoy en la barbería saqué de mi mochila un librito muy liviano, 56 g. -ahora leo al peso- y, disciplinadamente, con mi mascarilla puesta, lo hojeaba, esperando mi turno. Agobiado como estoy por la fiesta perpetua en la que vivimos, me interesa conocer cómo han sido las fiestas a lo largo de la historia y la obra de Uwe Schultz que tenía en las manos -La fiesta, de las Saturnales a Woodstock-, trata de ellas. De pronto, el joven peluquero, desatendiendo al chico al que esculpía un pelo en llamas, copiado de algunos futbolistas del Mundial, y pausando la estridente videoconferencia que celebraba con su hijo de diez años, que no deja de comer oreos en la cama, pese ser las13:00 horas, me pregunta qué estoy leyendo, e, inmediatamente, se dispara en mi interior el chip pedagógico, y, benignamente de humildad investido, le informo que el libro habla de un festival de rock que se celebró en el estado de federal de Nueva York en agosto del 69; en una granja de 240 hectáreas, y que reunió a más de 200.000 personas que creían en que era posible un cambio radical e ilimitado de las relaciones humanas. Un volcán delirante de amor, música y drogas. Poder compartirlo todo, sin celos, envidia o competición. Fue la consagración definitiva de Jimi Hendrix, aquel mestizo indio de piel oscura que tocaba su guitarra como si en ello le fuera la vida. Y cuál no sería mi sorpresa, le digo a Pánfilo, cuando el peluquero, sin cortarse un pelo, entonó este versículo de la Biblia underground del festival: "si no puedes estar con quien quieres, quiere a aquel con quien estás". ¡Pasmado quedé, Pánfilo: tan joven, conocía esa rancia historia mejor que Woosdtock!