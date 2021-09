A la de Carazo va la vencida

La Junta de Andalucía acaba de anunciar la licitación del proyecto para prolongar por el centro de la ciudad el Metropolitano de Granada. En la memoria justificativa que ha salido publicada, el argumento principal es contundente: "En los últimos años Granada se ha colocado entre las ciudades más contaminadas de España". El uso habitual del vehículo privado y la estructura "congestiva" de la red viaria de esta ciudad explican el drama. Así pues, el objetivo es seguir avanzando en un modo de transporte "sostenible" como el tranvía.

Confieso que escribo esto con los dedos cruzados. No me atrevo a imaginar otro calvario informativo como el vivido en la primera década del siglo a cuenta del dichoso tren, metro, tranvía… Y es que ya hace 18 años, nada menos, que la Junta aceptó una alegación del entonces alcalde socialista José Moratalla para que el Metro diseñado en esta ciudad llevara también una línea centro. Fue el recién el PP de Torres Hurtado, recién llegado en 2003, el que pisó el freno, dijo que por sus calles más nobles no podría discurrir un aparato con catenarias y retó a la Administración autonómica a abrir la caja de Pandora del subsuelo granadino si quería hacer un metro. Un imposible para el centro histórico y una obra faraónica para el Camino de Ronda, como resultó ser bastantes años después. Cada cumbre alcalde-consejera de Fomento era la guerra fría.

Pero no fue solo cosa de un político emperrado. El debate estaba en la calle. El entonces presidente de los constructores, en una entrevista que le hice en 2003 en su despacho de Gran Vía, me decía: -Me da pánico que por esta calle pase un tren. Y además, ¿cómo tomará la curva? ¿A 50 kilómetros por hora en la calle Reyes Católicos? ¿Y qué pasa con la Semana Santa? Hay tren o hay procesiones ¿Qué pasa con los días del Corpus? Si queremos que sea una cosa de categoría, tiene que ser subterráneo-. Y así quedó registrado para la posteridad.

Puede que lo único bueno de que hayan pasado tantos años sea que ahora ese debate no tendría cabida, porque la contaminación es una realidad palpable y son otros tiempos. El alcalde socialista, Paco Cuenca, no debe de oponer resistencia. Y aquel PP no es el de ahora, un partido que en Granada, con su nuevo presidente, Francisco Rodríguez, se afana en sacudir caspa y resulta muy lejos aquello que su antecesor repetía como un mantra sobre el gran fracaso que iba a suponer el Metro de los socialistas. También es una formación que ahora gobierna en Andalucía y ya no teme que venga su consejera a colgarse una medalla. Sus visitas son una fiesta y hay quienes calculan que a lo mejor ella, la granadina Marifrán Carazo, llega a inaugurar algo de lo que está impulsando, pero como alcaldesa. Quién sabe, igual ésta sí que es la vencida.