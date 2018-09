Corbetas de corbata

La ingenuidad de una ministra de Pedro Sánchez consideró probable que su pacifismo buenista tuviera efímera gloria en portadas de medios progres. Quiso quedar como nominada para los premios 'Más margaritas y menos fusiles' del antibelicismo, y suspendió la entrega de 400 bombas láser a Arabia Saudí ya vendidas, por si las usaban contra los yemeníes.

Y, claro, se han rebotado los suníes y ya amenazan: si usted no me vender bombas yo no le comprar corbetas. Dicho con ese tono suavón pero exigente con el que negocian contratos de 1.800 millones de euros los saudíes. La ministra es novata en diplomacia y defensa, y eufórica por su progresista premio, no pensó que podía poner en peligro los 6.000 puestos de trabajo para los astilleros de Cádiz.

Al enterarse de la metedura de pata, las 5 corbetas de Arabia se le pusieron de corbata a Pedro Sánchez, que aspira a llegar hasta 2030 de ocupante del Falcon. Porque a un buen socialista gobernante no le interesan tanto sus principios progresistas como el número de votos que le pueda restar alguno de ellos. Si hasta el alcalde podemita de la tacita se ha reconvertido, incluso justifica el negocio armamentista para no poner en riesgo su alcaldía. Haz el amor y no la guerra, pero aquí te vendo estas bombas por si cambias de opinión.

A Susana Díaz le pilla la ocurrencia de su ministra paloma con rama de olivo en el pico, en plena ruptura con C's y ante la inminencia de una convocatoria electoral en Andalucía. La presidenta aprendió en Cádiz que ser socialista quizá sí, pero ser pacifista en astilleros no tiene buena vista. Es ir contra sus habichuelas. Aquello es Cádiz y allí el paro abunda. Ya tuvo una lección práctica desde pequeña en su PSOE, sobre cómo decir una cosa y hacer la contraria con aquello de "OTAN de entrada no", y de salida tampoco. Y es que al PSOE le hablas de urnas y se ponen con las orejas tiesas, como la perra Canela cuando atisba la liebre al salir de caza.

Rectifican, una vez más. Es lo que mejor saben hacer aunque no lo hagan por sabios sino por necios. Se auto corrigen, pero no porque su progresismo esté en revisión, pasando la ITV de la modernidad, sino porque el recuento electoral es el único método que tienen de justificar su relatividad ideológica. Es lo que cuenta: principios tengo, pero los reconvengo.