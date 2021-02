El Corredor

No está tan lejano el debate aquel del AVE. Que si el ancho internacional, que si el tren de Moreda, que si la estación de Moneo, sumergirlo en La Chana o aventarlo hacia la rotonda Europa... Qué largo e infructuoso fue, y qué claro dejó que a los granadinos nos gusta un eslogan más que a un zagalillo un charco.

Aquella turbulencia cansina no nos sació lo suficiente. Como el agua que busca apagar la sed del que sestea por el desierto de las polémicas sin un trago que echarse al gaznate, ha llegado el menudeo argumental de un nuevo conflicto político-ferroviario. Ahora toca Corredor Mediterráneo vs Corredor Atlántico. ¡Aleluya!, han hallado otro motivo de discordia que insista en nuestra búsqueda de la polarización infinita. El PSOE busca la alcaldía más que nuestro progreso ferroviario. Ha sido oír al alcalde de Granada decir las palabras "corredor central" y "corredor Atlántico", y salir a frotarse las manos con el jabón progresí. Hay que justificar la moción. Y atar un voto suelto, instruirlo ahora para explicarlo luego sin bochorno.

La polémica parece tan artificial como interesada. Luis Salvador ha aclarado que él no quiere anteponer un ramal por el oeste y olvidar la conexión por el este. El alcalde no ha hecho más que confirmar lo que en declaración oficial, hace justo un año, el 14 de enero de 2020, manifestó por escrito el Consejo de Gobierno andaluz. Sí al Corredor Mediterráneo. Sí al Corredor Atlántico que conecte a Granada con el ramal central. Si a esas soluciones, dijo Salvador, pero revisando los trazados para no dejar a Granada fuera de ningún eje.

La UE selló en 2013 la prioridad financiera para la red de transportes y movilidad de Europa. Otra cosa es que el gobierno español haya avanzado en el uso de sus competencias exclusivas para concluir sus obligaciones previas. Rajoy dejó una previsión de término para 2023. Con los presupuestos 2021 de Sánchez, se haría una traslación de finalización más allá de 2026. Pedro no prioriza Granada como Mariano. El Sur no es territorio PNV.

Que el Corredor Mediterráneo siga parado en Pulpí no es culpa del alcalde, sino del ministro Ábalos. De Almería a Granada no hay ni proyecto informativo siquiera. Cataluña y Valencia ya andan pidiendo ampliación de sus conexiones, mientras que Murcia y Andalucía aún esperan que se acaben o inicien las suyas. Nada que no resuelva una marea al uso. Si no amarilla, que sea verde, con un eslogan que diga: "menos supuestos y más presupuesto".