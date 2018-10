Elecciones habemus

Tras la exhibición de músculo de VOX el domingo pasado en Vistalegre, donde logró congregar a 10.000 personas dentro y a 3.000 más fuera, el socialismo desnortado, vasallo de bolivarianos e independentistas, ha entrado en auténtico pánico y sólo alcanza a intentar adoctrinarnos vía redes sociales, vía ministras, vía "su" televisión -ya tan desprestigiada como Sánchez y su Gobierno-, y vía su incondicional LaSexta, machacona hasta el ridículo. Fascistas, ultraderechistas, xenófobos, homófobos son algunas lindezas que les dedican a todo el que no piensa como ellos, aunque sea dentro de la Constitución. Son fascistas y punto. Se piensan que la gente es tonta… que el plagio de Sánchez da igual, que Dolores Delgado fue ejemplar al no denunciar a jueces que supuestamente estuvieron con menores, que no es homófoba aunque llamara "maricón" a Grande-Marlaska, o que el astronauta no es un defraudador a Hacienda… ¡Lo que le habría caído al PP, a Cs o al nuevo hombre del saco VOX por semejantes irregularidades!

Según Tezanos y su fraudulento CIS todos les vamos a votar en masa, pero la realidad es que les espera un batacazo del que no les libran ni sus miles de apesebrados de voto cautivo con enchufes, puestos, paro, ayudas y subvenciones.

Y eso Susana lo sabe. Por ello se ha resistido a convocar elecciones autonómicas, para no ser víctima del efecto Pedro y tras 40 años perder el feudo socialista. La presión ha ganado y tendremos elecciones el próximo 2 de diciembre. La cocina socialista piensa que si Susana gana en Andalucía se refuerzan sus posibilidades de victoria a nivel nacional y que hasta las generales les da tiempo a recomponerse de tanta majadería. Y es que en 100 días han conseguido hacer bueno al psicodélico ZP.

Pero para seguir conservando su régimen andaluz van a tener que utilizar artillería pesada, por eso Susana quiere hacer fijos a sus 23.899 enchufados antes de las elecciones y subirles el sueldo un 8,79%, y ya se ha gastado 720.000 euros en autobombo en un vídeo en las redes sociales, que asegura que "Andalucía es una comunidad estable política y económicamente que genera confianza", que hay "medio millón de parados menos en cinco años", que se ha producido "un aumento histórico del PIB" y que se ha batido "un récord en exportaciones", cuando la triste realidad es que hemos vuelto al grupo de las regiones más pobres de la UE y que no sabemos en qué se han gastado los 102.000 millones de euros que Europa nos dio. En fin, elecciones habemus.