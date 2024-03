Como cada semana, seguimos sumando cuentas al rosario de postergación, abandono y agravios continuos a Granada. Recordemos las más recientes y/o más sonadas: preterición ferroviaria endémica, nos han quitado la gestión de la Alhambra, de Cetursa, del Parque de las Ciencias, la EASP, la IX Región Militar, el IAPH, la SGAE andaluza oriental, se esfumaron la Agencia del Medicamento, la AESIA, intentaron llevarse más salas del TSJA, se anula el granadino Parque de las Ciencias en pro del Instituto Andaluz de Divulgación Educativa de la Ciencia de Málaga, se posterga la OCG en favor de las orquestas de Sevilla y Málaga, el presupuesto para el metro granadino es ridículo en comparación con el de Sevilla, incluso la UGR, la Universidad más importante de Andalucía y una de las tres más importantes de España, ha tenido que pelear ante Su Altísima Andalucía la negación de la implantación de dos títulos estratégicos, para que se digne a concedernos el Grado en Ciencia de Datos e IA y a reorientar el ligado al IFMIF-DONES, reconvertido en Tecnología Industrial por suprema y andaluza decisión. Las cuentas del rosario son infinitas…

La última cuenta de nuestro particular rosario de preterición y abandono es el carpetazo definitivo al Centro de Artes Escénicas granadino, que hasta se proyectó y sacó a concurso –ganado por el arquitecto Kengo Kuma–, para luego volver al cajón de los olvidos, tanto el proyecto como sus terrenos, hasta el extremo de que ni siquiera la Junta los escrituró a su nombre, descartándose ya definitivamente la posibilidad de que Granada cuente con un gran espacio para óperas, conciertos, espectáculos musicales. Mientras, en Málaga, capital cultural de Andalucía, sí que proyectan un espacio similar ¿Qué candidatura a la capitalidad cultural europea en 2031 es la nuestra?

Cada vez estamos peor, y mientras los demás territorios trabajan para progresar, en Granada nuestros representantes no se esfuerzan lo suficiente para que prosperemos. Además, desde esta autonomía sólo nos ponen palos en las ruedas para que, ni seamos referente cultural, ni judicial, ni universitario, ni de nada. Hasta han llegado a la ridiculez suprema de eliminar el nombre de Granada de forfaits y anuncios de Sierra Nevada en pro de Sevilla y Andalucía.

Nuestros políticos no tienen un proyecto claro de ciudad, que apueste por el bien común de Granada, y mientras no definamos bien lo que queremos -no en función de los avatares de los políticos de turno-, no lucharemos unidos por lo nuestro ante esas instituciones andaluzas que cercenan sistemáticamente nuestras esperanzas de progreso.

Mientras, cada vez peor…