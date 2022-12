Ahora que hemos conocido que el diputado socialista por Granada José Antonio Rodríguez Salas, más conocido como "el niño de Jun" por haber sido alcalde de tal localidad granadina, va a ser el encargado directo de agilizar la implantación de la AESIA en La Coruña, es momento de que sus votantes granadinos reflexionen sobre si en las pasadas elecciones generales votaron a alguien que iba a defender los asuntos de Granada o a quien sólo iba a responder a la voz de su amo.

En muchas ocasiones he denunciado que no es de recibo que políticos elegidos por nuestra provincia no defiendan nuestros intereses y que primen los intereses partidistas antes de los de quienes les hicieron diputados, precisamente para que velaran por el progreso de nuestra tierra. Las listas abiertas acabarían con esta deslealtad.

Pero este caso es más sangrante todavía que otros muchos que venimos padeciendo como consecuencia de la triste historia de los políticos electos por Granada, que sólo se han acordado de Granada antes de las elecciones, para nunca más ocuparse de nuestra tierra. Y es más sangrante porque a Granada el Gobierno le acaba de "quitar" la AESIA, actuando de plano, no respetando el ordenamiento jurídico e incurriendo en arbitrariedad manifiesta, a pesar de ser la candidata con más méritos para convertirse en su sede, y es indignante que vaya a ser un diputado granadino quien se encargue de implantarla rápidamente en La Coruña.

Ya sabemos que nuestra influencia territorial es cero, de ello llevan encargándose cientos de políticos ineptos electos por Granada durante décadas, pero ¿es de recibo que este señor sea el encargado de acelerar que la AESIA esté en La Coruña? ¿Es de recibo que sea quien acaba de defender la proposición no de ley para agilizar tal implantación? Esto es una auténtica burla a Granada y a los granadinos.

Cualquier granadino de pro hubiera dimitido antes de convertirse en abanderado de la AESIA en La Coruña. ¿Por qué no se presenta a las próximas generales por dicha provincia, ya que los intereses y el progreso de Granada poco le importan y mucho los de La Coruña?

Ya que en España hay muy pocos políticos que tengan la dignidad de dimitir cuando actúan contra la confianza que sus electores les otorgan, espero que quienes votaron a este señor en las pasadas elecciones generales, tomen nota cuando vuelvan a votar en las próximas. Y es que ya está tardando en dimitir. Mientras, que cambie Jun por La Coruña, allí le espera la AESIA…