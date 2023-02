Las declaraciones del PP denunciando la actual situación de comunicaciones de la provincia de Granada y calificándola como de "aislamiento" me ha provocado algunas risas. Realmente se cree quien las ha formulado que somos tontos. Sinceramente es una ofensa hablar de aislamiento ferroviario, por ejemplo, cuando la exministra que ocupa la presidencia de honor del 'pepé' granadino es la responsable no solo de que estuviéramos sin tren más de cuatro años, sino de no articular ninguna salida convencional por Moreda, cuando sí era posible; y, de lo peor, de condenar a Granada a una situación de injusticia histórica al negarse a construir la Variante de Loja a cambio de esa solución que venimos arrastrando, que nos provoca estar 20 minutos más lejos de cualquier sitio y que sirve a quienes siguen alabando hoy a doña Ana para denunciar que estemos lejos de cualquier sitio.

Ahora que se acercan las elecciones, los partidos intentarán que no tengamos memoria. El PSOE y el PP se han sucedido durante cuatro décadas en el gobierno de la nación y estamos donde estamos por sus aciertos (hemos conseguido mucho) y por sus fracasos, por los que seguimos reivindicando.

El PSOE presume de estar dando un gran impulso, por ejemplo, a los riegos de Rules. Y es cierto. Totalmente cierto. Pero se podrían haber hecho en otros gobiernos también socialistas, ¿no?

Hoy solo quiero lanzar un mensaje por si a alguien se le ocurre hacerme caso: no nos hagáis comulgar con ruedas de molino. Ahora que llegan las elecciones, no hagáis como si no hubieseis roto un plato con tal de atacar al contrario. ¿No véis que tenemos memoria? No nos olvidamos de todo lo bueno que habéis conseguido, de todo lo que hemos avanzado gracias también a vuestro trabajo y dedicación. Pero tampoco se nos ha olvidado todo aquello que nos habéis prometido y nunca ha llegado.

Queridos políticos y aspirantes a representantes de esta nuestra provincia: tenemos memoria. La tenemos. Todos nos conocemos. Sabemos en qué hemos metido la pata en el ámbito público. Hasta yo tengo memoria de mis propios fallos. Si sabemos que todos tenemos memoria, entonces a qué vienen declaraciones como las del PP hablando de aislamiento. Mucho me temo que son intentos para construir una nueva realidad donde lo de atrás no cuente. Quizás sean intentos para imponer una realidad, la que al político de turno le interesa en cada momento, por mucho que lo que intente imponer con su lenguaje sea una realidad inventada, para intentar colocar su mensaje actual. Tiempo al tiempo.