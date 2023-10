Si militara en el sanchismo me molestaría que me hicieran preguntas retorcidas para refrendar una amnistía más que decidida.

Es una pregunta trilera en la línea del que la fórmula. Interroga sobre algo más que aceptable para su rebaño (“¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar?”) con un “sí quiero” asegurado para otro mandato populista de izquierda.

Pero ser socialista no es sinónimo de ser idiota. De ahí que si yo fuera ‘sociata’ (descartado con este sátrapa del truco) me rebelaría que me quisieran colar en mi sí esa coletilla (“–¿Apruebas el acuerdo para– lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?”), que es lo que de verdad importa.

Viene a ser un si se está de acuerdo con que se borren los graves delitos de sedición y prevaricación cometidos por políticos que atentaron contra la unidad de la nación usando fondos destinados a otros menesteres. Así formulado, hasta un pesebrista del sanchismo puede dejar que la conciencia le asalte. O si se traga con pactar con partidos con dirigentes manchados por delitos de sangre. Aquí hasta un sanchista sin lobotomizar puede que haga memoria. O si se está de acuerdo en decir que no fueron delitos los hechos juzgados y devolverles las fianzas; o, en fin, si se comulga con que hagan su referéndum o, incluso, que vuelvan a declarar la independencia al margen del pueblo sensato.

A estas preguntas claras la respuesta mayoritaria sería que no en un PSOE que fue baluarte de una nación donde aún había límites a las ambiciones particulares.

Conozco a socialistas decentes que tragan con Sumar pero que votarían no a esta argucia-cheque en blanco para juntarse con esa grieta llamada Puigdemont. Porque, ya puestos, igual hasta Urdangarín o el mismísimo emérito si un día le trincan, los enchironados de la Gurtel o los trileros de los ERTE podrían empezar a pedir reparaciones.

A estos amigos socialistas les gusta el juego limpio con preguntas claras que buscan respuestas claras. Son ciudadanos con la conciencia alerta que quieren poder mirarse al espejo y ver reflejada a una persona fiel a sus convicciones incluso a costa de negarse a gobernar a este precio que es en esencia lo que pretende tan maquiavélica pregunta.