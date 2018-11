Un partido transparente

Como en Los otros, el largometraje de Alejandro Amenábar inspirado en Otra vuelta de tuerca de Henry James, María Dolores de Cospedal ha expirado y no lo sabe. El ojo, el oído y la mano derecha del expresidente Mariano Rajoy ha renunciado a su cargo de vocal en el Comité Ejecutivo del PP, aunque mantiene el acta de diputada en el Congreso y, con ella, el sueldo y la protección como aforada. Pero lo ya sabido (y lo que resta por saber) anuncia que, más pronto que temprano, la dimitirán si no dimite. La ex ministra de Defensa y excapitana generala de las tropas genovesas forma ya parte del impresionante ejército de zombis, de muertos vivientes dispuestos, quizá, a ejercer la venganza de Chunga y salpicar a enemigos íntimos en una organización acosada por el calendario judicial. El contenido de las grabaciones filtradas evidencia que la que fue número dos del Partido Popular hasta apenas anteayer recibió (presuntamente) al excomisario José Manuel Villarejo de manera clandestina en su despacho, espió (presuntamente) a particulares (el hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba) y a gente de su partido (Javier Arenas), conoció (presuntamente) parte de las andanzas de la banda de la Gürtel y no informó (presuntamente) a los tribunales. Y más: según cuenta al espía el bien casado Ignacio López del Hierro, "el jefe", o sea Mariano Rajoy, estaba al tanto presuntamente, presuntamente, presuntamente.

Pablo Casado ha pedido que no les hagan "cómplices de alguna mala práctica del pasado que nos pueda avergonzar". En efecto, nada de esto parece ejemplar, pero Cospedal no pertenece al pasado: lo amadrinó en su camino hacia la presidencia del PP, mantiene a tres afines en el Comité de Dirección y encabeza la Comisión de Exteriores del Congreso. Y lo otro: en su "ignorancia de no saber na", muchos españoles se preguntan hasta qué punto en las actuaciones referidas no hay indicios de delito ni aparece particular o fiscal dispuesto a llevar el asunto ante la Justicia. Casado y su secretario general, Teodoro Egea, han presumido también de que el partido está regido por la transparencia. ¡Indiscutible! El partido es tan transparente que se ve todo lo que circula por sus tripas. Sucede desde que cientos de cargos públicos y tipejos cercanos resultaron imputados, o heridos por luchas intestinas, y no pocos de ellos decidieron tirar de la manta. Ahora han tirado de la mantilla y han dejado a Cospedal con la peineta al aire. Suma y sigue.