Las del 28 de mayo parecen ser las elecciones que confirmen el regreso al bipartidismo. Se estima al menos que el reparto de sillones en los ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas volverá a parecerse mucho más al de antes de 2015, con el rojo socialista y el azul del PP como colores predominantes. Verdes, morados y sobre todo naranjas podrían volver al rincón minoritario o incluso desaparecer. Está por ver hasta qué punto es así. Mientras, es evidente que los grandes partidos alientan esa tendencia y se disputan cada día el espacio que otros dejan.

La ciudad de Granada es un ejemplo notable. Aunque la campaña oficial no ha hecho más que comenzar, PSOE y PP llevan meses enfaenados. Sus candidatos, Francisco Cuenca y Marifrán Carazo, necesitan disputarse tanto los votos propios como los ajenos, con mensajes dirigidos a esos sectores sociales que a priori no estarían en su radio de acción directa. Buscan quedarse con el apoyo de quienes votaron a otros partidos en pasadas citas electorales, porque sólo con sus fieles no basta para gobernar.

Hace días, durante la inauguración de la nueva tienda del Granada CF en el Centro, cuentan que Paco Cuenca pidió una camiseta con su nombre y el número 12. Marifrán lució otra con el 14 en el arranque de la campaña.