Me temo que cuando estemos vacunados todos habrá quienes presuman de haber sido inyectados por un suero o por otro. Y no me extrañaría que surgieran las castas como en la India al haber sido estratificados tras estirar el brazo para ser inyectados por uno u otro fármaco. Habrá conversaciones tipo: "¿A ti qué vacuna te han puesto?". "La astrazeneca. ¿Y a ti?" "A mí la moderna", dirá el otro con cierto orgullo. "A mí la que me da confianza es la rusa", dirá uno que vota siempre al Partido Comunista. Hablaremos de las vacunas como si fuesen los coches que adquirimos, pues cada uno ensalza las virtudes del suyo solo para demostrarse a sí mismo que no se ha equivocado en la compra.

Ahora están poniendo la astrazeneca a los que están entre los sesenta y sesenta y cinco años y hay quien antes de ir a Fermasa coge el número de un abogado por si acaso. Y también hay quien dice eso de "usted no sabe con quién está hablando", solo por haber sido vacunado con la pfizer o la moderna.

Lo que está claro es que nos están poniendo chalados a todos. El otro día entré a una administración de lotería en la que se admiten a dos personas en el interior. Como solo había una señora en la ventanilla, entré y me puse a la distancia reglamentaria. La señora, de unos ochenta años, al mirar para atrás y verme, comenzó a dar gritos y a decir que me saliera a la calle, que ella era una persona de riesgo y que mi presencia dentro del recinto la estaba poniendo en peligro. Hay una ansiedad terrible en el personal. Un miedo incontrolado que hace que estemos cada vez más cerca del diván de un psiquiatra. El domingo pasado leía que las consultas por trastornos psicológicos han aumentado durante la crisis en un 168% y que un 15,8% ha sufrido ataques de pánico desde que empezó la pandemia. No me extraña. Nos han inoculado un miedo del que no sabemos sus consecuencias. Tengo amigos que desde hace un año no salen de sus casas por miedo a pillar el bicho. Nos pone muy nerviosos no saber qué va a pasar y más nerviosos aún saber que la Ciencia también está dando palos de ciego en esto de la pandemia. Ni en vacunarnos se ponen de acuerdo. Que Dios nos coja confesados. Por cierto… ¿a usted qué vacuna le han puesto?