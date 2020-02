No es una película. Tampoco un libro de bolsillo. Es simplemente la pregunta que Nick Forstmann se hizo en los últimos años de su vida, después de haber acumulado tantas riquezas y no saber qué hacer con ellas cuando le diagnosticaron cáncer. En el despacho está Antonio. Tantos años alma mater de la Escuela de Gerencia le conceden la suficiente credibilidad y solvencia como para que uno siempre aprenda con lo que escucha. Junto a él, Carolina Barrantes, directora de proyectos de la Fundación, pura sonrisa desde que comienza la conversación hasta que termina y que nunca abandona.

El ambiente se enrarece y las sensibilidades comienzan a mostrarse a flor de piel. De sus pertenencias Carolina saca un viejo y deshilachado libro con apariencia de incunable: What Really Matters. No busquen. No lo encontrarán en internet, ni traducido al español, ni editado. Es el tesoro de esta fundación, lo que de verdad importa. Y como verdadero tesoro, solo hay uno. Estuvo en mi mesa. Carolina nos habla de eventos, de Granada, de la ilusión que le hace que el próximo lunes 10 queden abiertas las inscripciones gratuitas para que nuestros adolescentes de 16 a 25 años puedan asistir. Pero no es lo suyo. Lo suyo es animar, transmitir valores, cuestionar una y otra vez porqué solo darnos cuenta de lo que importa cuando la vida nos golpea…

Así, dice Carolina, nació la Fundación. Pero había que dar un paso más. Que el mensaje llegara a los jóvenes, que calara en una adolescencia que tiene prisa por ser adulta pero que no pasa de ser la nueva infancia. No. Ellos no tienen la culpa. La culpa es nuestra, de una sociedad que cuestiona y retrasa una y otra vez su madurez, condicionada primero al instituto, después a la Universidad, al Master, a la beca… Frente a ello, frente a este atolondramiento juvenil, va Carolina y nos suelta encima de la mesa, de la mano del Ayuntamiento de Granada, lo que de verdad importa. Y va también nuestro emprendedor director del Palacio de Congresos de Granada, Francisco Barranco, y cierra filas, impresionado como yo, para que este increíble proyecto que habla sólo de jóvenes y futuro, se quede en Granada. Experiencias de vida golpeada, maltratada, vejada, experiencias que a muchos ayudaron a descubrir lo que de verdad importa. Paco les abrió de par en par, no podía ser de otra forma, las puertas de nuestra casa. Estarán con nosotros esas vidas, esas historias inspiradoras que harán reflexionar a nuestros hijos sobre lo que de verdad es importante en nuestras vidas, transmitiendo valores como la superación, la solidaridad, el esfuerzo y el compromiso.

En Granada, en el Palacio de Congresos, estarán muchos el 26 de marzo: Toni Nadal, entrenador y tío de Rafa Nadal; Miriam Fernandez, hoy cantante y actriz, ayer diagnosticada de parálisis cerebral, cuyo esfuerzo le llevó a andar y a cumplir su sueño; Lucía Lantero, fundadora de una ONG de niños víctimas de malos tratos, abusos sexuales y esclavitud... Y dejemos espacio y misterio para las sorpresas de una juvenil e intensa mañana del 26 de Marzo desde las 9 hasta las 14.00 horas.

El lunes se abre el plazo para inscribirse. Lo que de verdad importa. Sí, Carolina. loquedeverdadimporta.org