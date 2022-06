La DGT prevé más de 117.000 desplazamientos en Granada en la primera Operación Salida del Verano

Julio, calor y verano. Inicio de las vacaciones estivales de una gran parte de la población, y el éxodo de personas a segundas residencias, apartamentos vacacionales, hoteles o campings supone además una gran afluencia de vehículos por las carreteras. Solo en la provincia de Granada están previstos unos 117.200 desplazamientos en el primer fin de semana –viernes 1, sábado 2 y domingo 3- con la Costa como el principal destino turístico.

Motivo por el que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha el dispositivo especial de vigilancia y regulación para la Operación Verano con la máxima disponibilidad de los agentes de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos e instalación de medidas en carretera.

Una operación especial de tráfico que está vigente desde las 15 horas del viernes hasta las 24 horas del domingo, y con las que pretenden dar cobertura al gran número de desplazamientos esperados.

De los algo más de un millón de desplazamientos que se esperan durante estos tres días por Andalucía, la provincia de Granada es la tercera con más movimientos, por detrás de Sevilla -253.000- y Málaga -210.00-. Cifras que se verían incrementadas a lo largo del verano, llegando incluso a superar en algunos casos las registradas en 2019.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Granada inciden en que las carreteras A-395, A-44, A-92, A-92G, GR-14, N-340 y N-432 son las que mayor intensidad de tráfico pueden registrar entre las 15:00 y las 22:00 del viernes, de 10:00 a 15:00 y de 19:00 a 22:00 del sábado, y 11:00 a 14:00 y 18:00 a 23:00 del domingo.

Además recuerdan que en las carreteras A-337 entre Nevada, Ferreira y La Calahorra; A-385 a su paso por Alhendín; A-4126 por Ugíjar; A-4076 –Colomera-; A-92N –Venta del Peral, Cúllar-; GR-3302 –Jayena-; GR-3304 –Vegas del Genil, Churriana de la Vega-; GR-4302 –Pantano de los Bermejales-; GR-4403 –Villanueva Mesía, Huétor Tájar-; GR-6102 –Gor-; GR-6203 –Los Yesos-; o la GR-9102 a su paso por Castilléjar se están realizando obras, por lo que las carreteras podrían verse afectadas por cortes parciales o totales, estrechamientos o ensanches por plataforma.

En cuanto a los horarios, desaconsejan desplazarse entre las 16 y 23 horas del viernes, siendo la franja entre las 15 y 16 horas poco aconsejable; entre las 9:00 y las 14 horas del sábado y con atención entre las 8:00 – 9:00 horas, y las 14:00 -15:00 horas; y el lapso de tiempo entre las 19 a las 23 horas del domingo, con precaución entre las 18:00- 19:00 y las 23:00- 24:00 horas.

Recomendaciones y consejos de la DGT

Desde el organismo inciden en que el verano es un periodo en el que la circulación por carretera varía sus características con las del resto del año. Pese a que las condiciones meteorológicas son más benévolas, el aumento en el número de desplazamientos, con la consiguiente congestión de la circulación, la tendencia a conducir de noche o el aumento de trayectos de largo recorrido inciden negativamente en la conducción.

Por lo que recuerdan la importancia de la prevención y la prudencia a la hora de ir al volante. Recomiendan poner el vehículo a punto por medio de una revisión. Un buen mantenimiento del mismo mejora la seguridad vial; planificar el viaje por la ruta más segura para evitar imprevistos; o preparar previamente el viaje descansando lo suficiente, no ingerir alcohol y medicamentos incompatibles con la conducción. Evaluar la carga a transportar de forma equilibrada repartiendo los pesos, evitando sobrecarga y el llevar baca; transportar como máximo el número de personas para el que esté autorizado el vehículo, todas ellas emplazadas y acondicionadas en el lugar destinado a ello.

En el caso de viajar con niños, hacerlo con los dispositivos de retención homologados para su edad; vestir ropa cómoda y zapatos ligeros; llevar bebidas frescas y no alcohólicas; y portar los documentos imprescindibles para circular.

Por otra parte, adoptar las precauciones elementales e imprescindibles para la conducción en desplazamientos masivos y de larga distancia por carretera, poniéndose el cinturón de seguridad, respetar la señalización tanto fija como la de paneles de señalización variable, así como los límites develocidad específicos y genéricos de la carretera.

Recuerdan que la velocidad genérica para turismos y motocicletas es de 120 km/h en autopistas y autovías, 90 km/h en el caso de las carreteras convencionales con o sin arcén, a 50 hay que circular de transitar por vías urbanas de dos o más carriles por sentido y travesías, 30 si se trata de un solo carril por sentido y a 20 km/h en el caso de conducir por vías urbanas con plataforma única de calzada y acera.

Además, en verano es aconsejable para circular con sol, tomar una serie de precauciones complementarias debido a que los rayos solares fatigan rápidamente los ojos del conductor afectando a su conducción, a la vez que elevan la temperatura del habitáculo produciendo tensión y nerviosismo, por lo que recomiendan que en el caso de viajar con sol se utilicen gafas, utilizar el parasol convenientemente inclinado formando visera, cuidar la opacidad de los parasoles adheridos a los cristales laterales o traseros del vehículo que pueden disminuir la visibilidad del conductor; prestar atención a la conducción con luminosidad del sol muy intensa, pues se ven menos fácilmente los faros de otros vehículos (motos) y la señalización luminosa de la carretera.

Y en el caso de tener calor encender el aire acondicionado del vehículo, o airear el habitáculo del mismo bajando las ventanillas y tomando la precaución de que los ocupantes no saquen por ellas los brazos o cabeza; llevar bebidas frescas, no alcohólicas y hacer paradas más frecuentes a fin de hidratarse, airear el vehículo y relajarse; en las paradas procurar detenerse en zona de sombra y si es en sol, no dejar personas mayores, niños o animales dentro del vehículo y vigilar y controlar la temperatura del motor del vehículo.

Unas recomendaciones importantes a tener en cuenta a la hora de iniciar el viaje para disfrutar de las vacaciones y no sufrir contratiempos en el camino.

Previsiones de circulación

Además del operativo puesto en marcha este fin de semana, la DGT marca en el calendario cuatro fechas importantes para dar cobertura a los desplazamientos este verano, al inicio de la Operación salida del verano del viernes 1 al domingo 3 de julio, se suma la salida del 1º de agosto del viernes 29 de julio hasta el lunes 1 de agosto, la Operación especial del 15 de agosto -del viernes 12 al lunes 15 de agosto- y la Operación retorno que va del viernes 26 al domingo 28 de agosto.

Además de estas operaciones especiales, todos los fines de semana del periodo estival se establecerán medidas de regulación y vigilancia del tráfico con la puesta en funcionamiento de dos helicópteros, cuatro drones para la regulación y ordenación del tráfico. De ellos, 2 dispositivos tendrán capacidad de denuncia. Radares móviles y furgonetas camufladas, con posibilidad de despliegue en toda Andalucía. 154 radares fijos de control de velocidad, de los cuales 16 son de tramo y 71 cámaras de control de móvil y cinturón de seguridad.