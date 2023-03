Emilia Troncoso Rodríguez, alcaldesa de Diezma: “Muchos no creían en mi capacidad solo por ser mujer”

–Con respecto a su gestión, ¿Cómo la valoraría en estos años al frente del Ayuntamiento de Diezma?

–Los inicios de la gestión municipal fueron muy duros, no habían pasado ni seis meses desde nuestra incorporación a la alcaldía cuando estalló una pandemia que ha retrasado todos los proyectos que teníamos para estos cuatro años. Por si eso fuera poco, hemos sufrido una brutal subida de precios que repercute negativamente en las obras del municipio y la rotura del grupo socialista al primar intereses personales frente a los del municipio. A pesar de todo, me siento muy satisfecha “por no entrar en ese juego” y haberme mantenido fiel a mis principios socialistas, lo que me ha permitido superar el intento de moción de censura por parte de dos concejales socialistas con el equipo de ciudadanos y desarrollar numerosos proyectos y obras, aunque a partir del año 2021 hemos gobernado en minoría con dos concejales de siete, teniendo que superar todas las trabas que han ralentizado la gestión municipal, debido a que la oposición en la mayoría de los casos ha tenido más interés en poner palos a las ruedas que en contribuir a la mejora de nuestro pueblo. El 2022 llegó con presupuestos prorrogados y un largo sinfín de problemas que han hecho que estos cuatro años sean más difíciles, pero no por ello he tirado la toalla, al revés, me he armado de valor para que Diezma y Sillar puedan ganar en servicios, y sobre todo, en proyectos de calidad para mejorar la vida de la ciudadanía de Diezma y Sillar Baja.

–¿Cuál fue la mayor complicación a la que se enfrentó cuando cogió el mando del Ayuntamiento?

–Como cualquier otro trabajo, cuando uno comienza, es ponerse al día de las necesidades que los vecinos y vecinas tenían en ese momento. El municipio se encontraba en un total estado de dejadez y carecía de servicios esenciales. Ponerme al día de problemas enquistados, algunos ya estaban enjuiciados y poco podíamos hacer, pero siempre ha primado la necesidad y la voluntad de ayudar a solucionar los problemas de la gente dentro de la legalidad. Otro inconveniente es que era la primera mujer alcaldesa en la historia del municipio y muchos creían que por ser mujer no estaba capacitada para solventar los problemas, algunos incluso me llamaban ‘la niña’ sin tener en cuenta mis características personales ni mi formación profesional.

–Esa capacidad se ha demostrado y refrendado durante cuatro años con muchos proyectos que se han realizado para el bienestar del municipio. ¿Podría contarnos de algunos?

–Nos hemos centrado en mejorar la calidad de vida de las personas, atendiendo a todos los sectores de edad. Hemos desarrollado políticas igualitarias y equitativas para beneficiar a los colectivos más necesitados, hemos promovido la realización de actividades culturales, deportivas y recreativas y eventos de diversa índole para promocionar nuestro pueblo y hacerlo más atractivo para fijar la población y disminuir los terribles efectos de la España vaciada. Entre los numerosos proyectos llevados a buen término podemos citar: la ejecución de caminos vecinales en Diezma y Sillar, hemos construido un total de seis caminos que facilitan a los vecinos el desplazamiento a sus propiedades. Adquirimos los terrenos para la ampliación del cementerio de Diezma, ya que cuando llegamos en 2019, solamente quedaban 10 nichos por falta de espacio, ahora se han construido 60 . Incorporamos el repetidor de televisión que ha mejorado la señal en el municipio. Hemos construido cuatro parques: uno destinado a los más pequeños que es el parque de Fuentenueva, el parque de la Libertad dedicado al paseo y donde hay equipamiento de calistemia para la juventud, un parque biosaludable para nuestros mayores y un tercer parque puesto en el propio Colegio Cristo de la Fé. En la pedanía de Sillar hemos puesto un parque para mayores y pequeños e instalamos una antena móvil que da cobertura a los vecinos, ya que no había ni internet ni móviles en esa zona. Remodelamos el antiguo Hogar del Pensionista como espacio multiservicio en Sillar Baja y el cuartel de la Guardia Civl donde hemos trabajado en dicha inversión junto al Gobierno de España. Se realizó la construcción de la pista de padel y la mejora a la pista deportiva del municipio. En el colegio Cristo de la Fe se han hecho varias actuaciones en estos años. Hemos reformado nueve baños, construimos el comedor escolar y recientemente también se instalaron 24 ventanas. Se ha cambiado la iluminación por luces led de bajo consumo. De igual forma, se hizo la obra de un muro perimetral y se cambió la valla metálica de la pista del Colegio. También hemos construido un pozo de agua para resolver los problemas de abastecimiento del municipio. Contamos con unas subvenciones de 6.000 euros para las dos comunidades de regantes del municipio, al igual que se ha apostado por ayudas a las mejoras de las canalizaciones y el arreglo de la balsa de los regantes de Diezma. Por último, pero no menos importante, se han hecho mejoras en diferentes calles del municipio como la calle Cenicero, Serafines, Callejón el Bosque y las entradas de Diezma, haciendo que sean accesibles. Se han colocado luminarias en un barrio del municipio, y se han realizado los asfaltados en la carretera Murcia, puente del camino de la Peza, Barrio San José y las Eras de Sillar Baja. Recibimos unas subvenciones para la reparación del tejado de la Iglesia de Diezma y de Sillar Baja de 45.000 euros. Durante nuestra gestión hemos instalado puntos wifi en las diferentes plazas del municipio y fuimos sede de la salida de la 2ª etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía “Ruta del Sol” 2023, una distinción que muy pocos pueblos pueden presumir.

–¿Cómo describiría al municipio de Diezma?

–El municipio de Diezma está compuesto por un núcleo principal que es Diezma y su anejo que es Sillar Baja. Forma parte del parque natural de Sierra de Huétor, nos convierte en el primer municipio del Geoparque del Norte de Granada. El pueblo está rodeado de olivares y almendros donde prima la labor agrícola, tiene un amplia red gastronómica con sus establecimientos de restauración, pan casero, aceite y jamón, lo que lo convierte en un lugar de visita imprescindible para los amantes de la naturaleza y la vida sana. Un pueblo muy bien ubicado, conectado a la capital por la A-92, a tan sólo 20 minutos. Cuenta con hotel y viviendas rurales, es un punto de inicio de magníficas rutas de senderismo.

–Con las elecciones a la vuelta de la esquina, ¿Qué mensaje le transmitiría a los ciudadanos?

–En primer lugar, quiero dar mi agradecimiento a cada uno de los habitantes por estar a la altura de una pandemia donde era vital que todos aportáramos nuestro grano de arena, dando muestra de la inagotable solidaridad del vecindario. En segundo lugar, quiero seguir construyendo mi pueblo al que adoro, dejo muchos proyectos comenzados y mi intención es darle un fin para que mis vecinos tengan calidad de servicios e igualdad de oportunidades y que eso nos permita que las empresas se puedan establecer en nuestro municipio; crear empleo es una tarea que debemos de tener muy presente, ya que es el motor para fijar población a nuestro territorio, necesitamos una comarca fuerte y para mí es un reto poner nuestro granito de arena, conozco mi pueblo y mi comarca.

–¿Cuáles son los proyectos con los que se va a cerrar esta legislatura?

–El comienzo de las obras de la piscina municipal al que estoy deseando dar realidad, ya que es una obra con un gran presupuesto que ronda casi a los 360.000 euros donde la Excma Diputación de Granada nos está ayudando con todo el pliego administrativo y técnico para dar viabilidad a este gran proyecto que demanda el municipio desde hace ya 10 años. La inauguración del espacio Multiservicio en Sillar Baja, que permitirá tener un bar/tienda en la pedanía, del cual carecen. El Avance del Plan Básico de Ordenación Municipal de Diezma (PBOM) que sustituirá a las normas subsidiarias que tiene la localidad, modificando el suelo para un bien municipal y vecinal.También vamos a construir un gimnasio para que los vecinos puedan disfrutar de un espacio deportivo.

–¿Qué tiene para ofrecer Diezma a sus visitantes?

–Diezma es un pueblo muy acogedor que se encuentra bien ubicado con dos accesos directos a la autovía A-92 que es el eje vertebrador de Andalucía. Queremos que la gente venga a vivir a nuestro municipio para disfrutar de calidad de vida y de un entorno natural y envidiable, ya que nos llaman el mirador de Sierra Nevada. Tenemos servicios como parques, instalaciones deportivas, comedor escolar y aula matinal en el colegio público. Una amplia gastronomía que a diario ponen en sus menús los diferentes establecimientos del municipio, una panadería con pan y productos caseros. Es un lugar ideal para hacer turismo de naturaleza. Alojándose en su hotel y viviendas rurales, puede ser el punto de partida para recorrer toda la comarca y visitar el Parque Natural de la Sierra de Huétor, el Geoparque de Granada o hacer rutas de senderismo para conocer el Castillo de Peña Cabrera o los yacimientos de arte rupestre localizados en Sillar en las últimas estribaciones de Sierra Arana y que son Patrimonio de la Humanidad. También podrán deleitarse con los paisajes inigualables con una visión integral de Sierra Nevada, quien nos conoce no podrá olvidarnos. Nuestra tierra invita a regresar y eso es lo que hemos tratado de potenciar y poner en valor en estos cuatro años de legislatura.