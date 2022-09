Izquierda Unida Granada exige a la Junta que evite recalificaciones en el suelo quemado en el incendio de Los Gúajares

Izquierda Unida en Granada ha exigido esta mañana a la Junta de Andalucía a que "pongan a disposición de la extinción del incendio de Los Guájares todos los medios disponibles en el estado". Asimismo ha pedido que a los terrenos afectados solo se les dé un uso forestal con objeto de recuperar su riqueza natural, paisajística y biológica y que no se le pueda dar ningún otro uso, urbanístico, industrial o energético, evitando recalificaciones.

Para Izquierda Unida, si se confirma el origen humano del incendio, se hace patente la necesidad de profundizar y extender la educación ambiental en la población, ya que el 96% de los incendios forestales tienen su origen en el ser humano ya sea de forma intencionada o por descuidos o malas actuaciones.

Por otro lado, para Izquierda Unida, hay que actuar para evitar las causas de los incendios y gestionar adecuadamente los montes. Es evidente la falta de política forestal de la Junta de Andalucía con el abandono del Plan Forestal Andaluz durante muchos años y la falta de actuaciones e inversiones para intervenir en los ecosistemas forestales.

Izquierda Unida advierte también sobre el concepto erróneo de 'monte sucio', y explica que este es un ecosistema, un organismo con muchos elementos que interactúan entre sí: árboles, arbustos, multitud de plantas, hongos, fauna, suelo, materia muerta que pasa a ser alimento o a formar parte del suelo, etc. Puede ser que esté desequilibrado y se puede actuar para ayudarle a conseguir el equilibrio, pero un bosque solo esta "sucio" si el ser humano ha echado basura en él y solo en ese caso se puede hablar de limpiarlo. El exceso de materia orgánica se puede equilibrar fomentando la fauna herbívora o aumentando la ganadería extensiva, con lo que además se generan puestos de trabajo y alimentos de calidad.

"Los incendios se apagan cuando surgen, pero en los bosques se debe, si lo necesitan, actuar durante todo el año, por eso es importante contar con el personal adecuado y suficiente", indican desde IU. Según la formación socio-política, es necesario que todo el personal de las BRICAS esté activo durante todo el año realizando diferentes tareas y se deben cubrir las vacantes existentes de agentes de medio ambiente. Los bosques producen innumerables beneficios para toda la sociedad, por lo tanto, es lógico que la sociedad se dote de recursos y personal suficiente para su mantenimiento en condicione optimas, viendo el dinero destinado a ello como una inversión y nunca como un gasto.

Muchas hectáreas de montes en Andalucía, sobre todo en la parte oriental son fruto de repoblaciones de pinares en los años 40, 50 y 60 del siglo pasado, cuando imperaba una política forestal de corte económico y una autarquía general debida al aislamiento de la dictadura. Estos montes son plantaciones y no bosque en el sentido de ecosistema, en ellos se debe actuar bajo criterios científicos para diversificarlos, creando discontinuidad de combustibles, haciéndolos menos proclives a ser devorados por las llamas.

Asimismo, ha añadido, que otra de las medidas indispensables es la lucha contra el cambio climático que agrava los incendios forestales, porque "cuando se dan en condiciones extremas, como las que se están dando este verano, es casi imposible extinguirlos y se trata de un problema que las administraciones no se han tomado en serio ya que no toman medidas, sino que están buscando trampas o salidas falsas con las que no se evita el cambio".

Desde Izquierda Unida se pide a las distintas administraciones que una vez apagado el incendio se adopten las medidas oportunas para la recuperación adecuada de la zona, siguiendo criterios científicos que pasan por dejar actuar durante un tiempo a la naturaleza, acolchar con paja algunas zonas, dejar en su lugar la madera quemada, estudiar cómo reaccionan las plantas y la fauna dispersora de semillas para actuar en consecuencia.