Los municipios afectados por el incendio de Los Guájares lamentan los requisitos para solicitar las ayudas del Gobierno

Inasumibles. Así es como califican los alcaldes afectados por el peor incendio forestal declarado en la provincia de Granada en las últimas décadas en la sierra de Los Guájares, las ayudas anunciadas hace pocas fechas por el Gobierno central de 2,5 millones de euros para hacer frente a los daños en las infraestructuras municipales y en la red viaria provincial. Dicha subvención, convocada por el Ministerio de Política Territorial, permitiría a Albuñuelas, El Pinar, El Valle o Los Guájares llevar a cabo dichos arreglos, gracias a la asignación de hasta el 50% del coste total de las actuaciones, es decir, el otro 50% lo tendrán que asumir los propios Consistorios.

Los municipios afectados son pequeños y por tanto el presupuesto que disponen a lo largo del año para hacer frente a las distintas gestiones municipales, en algunos casos no llega ni siquiera a la partida que le correspondería de estas ayudas según las estimaciones realizadas.

Motivo por el que se han reunido frente a la Subdelegación del Gobierno en Granada para pedir "coherencia" y que la cofinanciación de dichas ayudas sea proporcional al número de habitantes que tiene cada municipio.

El alcalde de Los Guájares, Antonio Mancilla, agradece que por fin hayan llegado las ayudas, pero lamenta que sean una "quimera" ya que no tienen capacidad económica para cofinanciar esos 2,5 millones de euros al 50%. "Tenemos unas necesidades en infraestructuras, los caminos forestales han quedado muy mal, con las lluvias el monte público actúa como un invernadero y cada gota de agua que cae acaba en los barrancos. Al final se ven afectados los caminos y los carriles por donde acceden muchos vecinos a sus cortijos".

Mancilla señala que dentro de la regeneración necesaria, le han solicitado tanto a la Consejería como a la Delegación de Medio Ambiente que "se acuerden tanto de esos caminos como de las infraestructuras, al ser necesarias para restablecer la normalidad en nuestros municipios".

Al hilo, lamenta que "no se piensa en las circunstancias ni en la capacidad económica de los ayuntamientos pequeños", al no estar adaptadas a las necesidades de cada caso en concreto y como debido a esa falta regulación "en muchas ocasiones el dinero destinado a paliar situaciones extraordinarias se queda sin solicitar y el problema sin resolver". En el caso de Los Guájares, según las estimaciones realizadas, no podrán solicitar más de 100.000 euros de dichas ayudas para poder hacer frente a la parte que les corresponde. "Dentro de la capacidad económica que tenemos, tendremos que hacer un esfuerzo económico importante".

Por otro lado, en relación al requisito de tener que aportar la mitad de la subvención, remarca que "es factible que una ciudad como Motril o Granada aporte el 50%, pero un pequeño municipio no puede permitirse esa inversión, lo que si podría aportar es un 5 o un 10% y eso es lo que pedimos, y a su vez que se adapten las bases para que este tipo de subvenciones en caso de una emergencia o catástrofe, pueden cumplir su papel de auxilio real para los municipios que se van afectados".

Por su parte, el alcalde del Pinar, Francisco Titos, asegura que para ellos es inviable acogerse a este tipo de ayudas a menos que el porcentaje a poner por parte del Ayuntamiento fuese mínimo, "ya hicimos un desembolso económico los primeros días tras la riada, una aportación de 40.000 euros de fondos propios, para otro municipio mayor lo mismo es una cantidad insignificante, pero para nosotros es mucho dinero".

En el caso de El Pinar, tras ver como las llamas del incendio de Los Guájares pasaban por el término municipal arrasando todo a su paso, sufrieron las consecuencias de las grandes riadas ocasionadas por las lluvias que arrasaron todo a su paso. Las fuerte lluvia de diciembre provocaron daños importantes, muchas de sus fincas agrícolas, las infraestructuras de caminos e incluso sus vehículos se vieron afectadas y agravadas por el arrastre ocasionado por la falta de vegetación en la sierra a consecuencia del incendio.