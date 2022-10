Cervezas Alhambra ‘marida’ con el chef de moda de Granada

A lo largo del mes de octubre se han ido celebrando las jornadas Jardín Cervezas Alhambra, un evento en el que lo mejor de la gastronomía de Granada entra en contacto con el maridaje de cerveza, un concepto que cada vez está tomando mayor protagonismo.

Así para el martes 11 de octubre los asistentes pudieron degustar un menú elaborado por Raúl Sierra, chef del restaurante Atelier Casa de Comidas, un lugar que estos últimos años ha estado en boca de todos.

El propio cocinero ha querido mostrar parte de sus exquisitas elaboraciones en este maridaje, trayendo algunos de sus platos que han pasado por las cocinas de su restaurante y otros que actualmente se encuentran en la carta. Con esto quería transmitir lo que se hace en su cocina, “lo que me sale de dentro, de nuestra alma y de lo que tenemos alrededor.” Comenta Raúl. “Hacemos una cocina muy particular. Aquí se puede encontrar toda la experiencia de los viajes que he ido haciendo a lo largo de mi carrera” continúa el chef.

Concluye añadiendo qué estilos ha integrado en los distintos platos: “es una cocina de recuerdos, basada en la tradición andaluza y con influencias externas de los viajes y las experiencias”.

El menú ha contado con cuatro platos y un postre. Cada plato tenía una cerveza elegida específicamente para que los sabores encajaran a la perfección. De esta forma el primer plato ha sido Cherry smoked whisky sour de berberechos, que venía con una Alhambra Lager Singular.

Seguidamente ha tocado un sándwich de Steak tartar de vaca madurada y emulsión de anguila ahumada maridada con una Alhambra Reserva 1925, una cerveza que sube la intensidad del sabor. Como tercer plato se ha podido disfrutar de un lomo de merluza al vapor de higuera, hummus, jugo untuoso de oreja de cerdo en adobo y limón en salmuera acompañado de una Alhambra Reserva Esencia Citra IPA. Este plato ha destacado por el uso de especias como el curry, que creaba una explosión de sabor en el paladar.

En el cuarto y último plato antes del postre ha servido una carrillera de ternera estofada, endivia asada, praliné de anchoa, pepino agridulce y salsa colbert. Aquí se ha acompañado de una Alhambra Reserva Roja, que compaginaba perfectamente con los sabores frescos y suaves del plato.

Para el postre ha decidido servir un arroz con leche cremoso de mascarpone, amaretto y spéculoos, teniendo de acompañamiento una Alhambra Reserva Barrica de Ron Granadino, con una copa algo más pequeña a la que han llamado Lorca, en honor al poeta. Esto es así ya que se debe tomar en trago corto, al contrario que las anteriores, que se servían en copas de trago largo. El postre es uno de los clásico de Atelier Casa de Comidas, ya que lleva en la carta desde el primer día y que, según el chef, “gusta a todo el mundo, suele tener mucha aceptación entre los comensales, por eso lo hemos querido incluir hoy”.

Atelier Casa de Comidas abrió teniendo un enfoque claro: crear elaboraciones únicas usando productos y elaboraciones tradicionales. Raúl Sierra estuvo por varios establecimientos siendo el jefe de cocina. Llego a tener una incursión en la cocina internacional residiendo en Bélgica, donde aprendió a integrar nuevos ingredientes. Toda esta experiencia se puede encontrar reflejado en las elaboraciones que cocina actualmente.