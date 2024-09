Cafetería Las Niñas del Rey, un éxito rotundo que endulza los sentidos

El barrio del Zaidín es un rincón encantador donde las calles respiran historia y cultura. No es un secreto que en su interior podemos encontrar lugares únicos y especiales, sin embargo, pocos como la Cafetería Las Niñas del Rey, una joya que ha conquistado el corazón de los vecinos y visitantes por igual. Este acogedor establecimiento, propiedad de Elena y Rocío, ha logrado, en tan solo un año y medio, posicionarse como una de las cafeterías más queridas del barrio. Su historia es la de dos mujeres valientes que, en medio de tiempos difíciles, decidieron arriesgarlo todo por un sueño.

Elena y Rocío no son solo las dueñas de Las Niñas del Rey; son el alma del lugar. Hace un año y medio, estas dos amigas se encontraban en un momento decisivo de sus vidas. El local donde trabajaban, un salón de juegos llamado “El Rey de Copas”, estaba a punto de cerrar, y con él se iba también su fuente de ingresos y estabilidad. Sin embargo, en lugar de rendirse ante la adversidad, decidieron tomar las riendas del futuro en sus manos.

“Se nos ocurrió a las dos poner una cafetería. Estábamos trabajando antes en el salón de juegos, y se nos ocurrió quedarnos con el local y poner la cafetería, churrería”, recuerda Elena. Aunque la decisión de emprender en medio de una pandemia parecía arriesgada, la necesidad y el deseo de crear algo propio fueron más fuertes. “La vida es para los valientes”, dice Rocío con una sonrisa, reflejando la filosofía que las ha guiado hasta hoy.

La tostada de jamón asado es una de las más solicitadas por los clientes. / Granada Hoy

Desde su apertura, Las Niñas del Rey ha sabido cómo combinar lo mejor de la tradición con un toque moderno e innovador, lo que ha sido clave para su éxito. “Es muy importante innovar en una cafetería”, comenta Rocío, consciente de que el mercado está en constante cambio y que para mantenerse relevantes, debían ofrecer algo diferente. Así, además de los tradicionales churros con chocolate, un emblema del lugar, introdujeron desayunos modernos que incluyen tostadas de aguacate con salmón y otros ingredientes de moda.

Pero Las Niñas del Rey no es solo una cafetería; es un lugar donde cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para crear una experiencia única. Durante el día, los clientes pueden disfrutar de una oferta variada que incluye desde platos sencillos hasta opciones más elaboradas como las tostadas de queso curado y anchoas, o los crepes y gofres para la merienda. Además, han innovado con productos como el café helado, conocido como “Frappelatte”, que ha sido un éxito entre los clientes.

Los churros caseros con chocolate son el sello de identidad de la cafetería. / Granada Hoy

Uno de los pilares fundamentales de Las Niñas del Rey es la cercanía con sus clientes. Elena y Rocío se han esforzado por crear un ambiente familiar y acogedor, donde cada persona que entra por la puerta se sienta como en casa. “Somos muy cercanas y tratamos a los clientes como si fueran de la familia”, explica Elena. Esta atención al detalle y el trato personalizado han sido clave para ganarse la fidelidad de una clientela que sigue creciendo día a día.

El espacio que hoy ocupa Las Niñas del Rey es un reflejo del esfuerzo y la dedicación de sus dueñas. Cuando tomaron el local, el lugar era un establecimiento con las ventanas cerradas y las paredes pintadas de negro. Pero Elena y Rocío no se dejaron amedrentar por el reto. Pintaron las paredes de rosa, abrieron las ventanas para dejar entrar la luz natural y decoraron con muñecos y detalles que atraen la atención y crean un ambiente cálido y acogedor. Este esfuerzo no ha pasado desapercibido, y hoy en día, el local se ha convertido en un punto de referencia en la Avenida Barcelona, donde está ubicado.

Uno de los grandes atractivos de Las Niñas del Rey es su oferta de productos caseros, que van desde los churros y el chocolate, que son preparados por las propias dueñas, hasta las raciones y platos especiales que varían según la temporada. “Todo es casero, lo cocinamos nosotras”, asegura Rocío con orgullo. Cada viernes, la cafetería ofrece un plato del día que ya es conocido por todos en el barrio. Desde albóndigas caseras con salsa y patatas hasta guisados tradicionales, cada semana hay una nueva sorpresa para los clientes.

Las Niñas del Rey ofrece una gran variedad de meriendas y postres. / Granada Hoy

El compromiso de Elena y Rocío con la calidad de sus productos es evidente en cada detalle. Los churros, por ejemplo, se han convertido en el producto estrella del lugar, y no es difícil entender por qué. Su preparación, con una receta casera, es un verdadero deleite para los sentidos, especialmente cuando se acompañan de un chocolate espeso y caliente, perfecto para las mañanas frescas de Granada.

El camino no ha sido fácil para estas dos emprendedoras. Al inicio, Elena y Rocío trabajaban solas, cubriendo largas jornadas que empezaban a las ocho de la mañana y terminaban alrededor de las diez de la noche. Fueron meses de duro trabajo, sin días de descanso, hasta que lograron estabilizar el negocio y contratar a tres empleadas para ayudarlas. “Es un trabajo muy sacrificado, pero la recompensa es inigualable”, afirma Elena, destacando la satisfacción que sienten al ver a sus clientes felices y al saber que han creado algo que realmente importa en su comunidad.

Hoy, Las Niñas del Rey no solo es un negocio exitoso, sino también un ejemplo de lo que se puede lograr con esfuerzo, dedicación y una buena dosis de valentía. Elena y Rocío han demostrado que, incluso en los momentos más difíciles, cuando una puerta se cierra, otras pueden abrirse si se está dispuesto a luchar por ello.

Con la misma determinación con la que comenzaron esta aventura, Elena y Rocío miran hacia el futuro con optimismo. Aunque el camino ha sido duro, no cambiarían nada de lo que han vivido. “Si me encontrara con la Elena de hace un año y medio, le diría que arriesgue, que la que no arriesga no gana”, reflexiona Elena. Para ellas, el éxito de Las Niñas del Rey no es solo un logro personal, sino también una forma de devolverle algo a su comunidad, creando empleo y ofreciendo un lugar donde la gente se sienta bien.

En un barrio donde todos las conocen y las aprecian, Las Niñas del Rey se ha convertido en mucho más que una simple cafetería; es un símbolo de esfuerzo, sacrificio y éxito, y un recordatorio de que los sueños, cuando se persiguen con pasión, pueden hacerse realidad. Y así, entre churros, chocolate y sonrisas, Elena y Rocío siguen conquistando corazones, una taza de café a la vez.