La historia de una 'tiktoker' de Estados Unidos con la tortilla del Sacromonte

La gastronomía de Granada esconde platos que muchos de los viajeros y turistas que llegan a la ciudad descubren de alguna forma. Uno de los que más suele causar cierta impresión, incluso con algunos autóctonos de la ciudad nazarí, es la tortilla del Sacromonte.

La siguiente historia tiene como protagonista a la tiktoker jmadsj123, o Maddie. Se trata de una joven estadounidense que reside en España y que se dedica a dar clases de inglés. Prácticamente a diario esta usuaria comparte por esta red social sus aventuras por tierras españolas, contando divertidas anécdotas como docente o simplemente contando coómo es su vida aquí.

Durante esta Semana Santa ha decidido contar una curiosa anécdota que recordó cuando el pasado año visitó la ciudad de Granada. Entre los planes que había previamente pensado estaba el probar la famosa tortilla del Sacromonte.

Para ello se dirigió a un bar local en el que servían este curioso plato. Durante la Semana Santa del pasado año, y queriendo quitarse esa espinita de no haber visitado la ciudad de la Alhambra, aprovechó para pasar unos días por Granada. En su afán por empaparse de toda la cultura nazarí, buscó qué platos son los más típicos de la ciudad. Así es como dio con la tortilla del Sacromonte.

Automáticamente relacionó este plato con la tortilla más famosa del país: la tortilla de patatas. Un plato que simplemente le “encanta porque está muy rica”, explica en el propio vídeo. El suceso en cuestión llevó a la protagonista a pedir este preparado culinario local, pero no sin antes preguntar de qué estaba hecha.

El camarero, según cuenta Maddie, vio que no era de la zona y le preguntó si estaba de que quería este plato. Aquí es cuando la estadounidense le pregunta por los ingredientes de la tortilla y que el camarero amablemente enumeró.

La cosa es que Maddie no se enteró bien de algunos de los ingredientes pero la pidió igualmente. No conforme de no haber entendido por completo la composición del plato, decidió buscar la receta por Google, y en inglés. Su sorpresa fue cuando leyó esos dos ingredientes que no había entendido: sesos y criadillas.

“En las clases de español nunca me enseñaron qué era eso” comenta algo indignada. Finalmente se comió la tortilla, aunque no le gustó demasiado. Por eso ha decidido que antes de pedir cualquier plato buscará su receta por internet y en inglés.