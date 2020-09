Una última oportunidad para ver la exposición postCovid de Condes de Gabia

El Centro José Guerrero fue el primer museo de la provincia en abrir sus puertas tras el confinamiento. La fecha elegida fue el tres de junio. El espacio cultural, dependiente de la Diputación, expuso (hasta este domingo) una selección de pinturas de su colección propia como respuesta a la reorganización de los planes diseñados para celebrar el 20 aniversario del centro a causa de la pandemia. La muestra se planteó como un repaso a la trayectoria del pintor granadino desde 1946 hasta 1990 y también como una serie de diálogos entre los distintos períodos de la carrera del artista tomando como hilo conductor el uso de los colores.

A esta muestra, con medidas de seguridad adaptadas al Covid-19 y un aforo reducido y lineal, le tomará el relevo la exposición programada inicialmente para el pasado 2 de abril. Se trata de Los límites de la pintura de Jordi Teixidor (Valencia, 1941), considerado una de las principales figuras de la abstracción española y determinante en el proceso de cambio que la pintura experimentó en los años 70 del siglo XX. El museo situado en la calle Oficios contará así con una nueva exposición de cara al curso entrante y una oferta cultural renovada para el público.

Las dos salas del Palacio de Condes de Gabia han cumplido, ininterrumpidamente desde hace más tres décadas, su función de promocionar los valores más destacados del arte contemporáneo de nuestro entorno. En esta ocasión, y tras el cierre temporal debido a la crisis sanitaria, el Palacio reabrió en julio sus puertas con exposiciones en sus dos salas principales, la Sala Alta y la Sala Ático.

La Sala Alta de Condes de Gabia reabrió con la exposición Y si no son como luz del artista valenciano Javier Garcerá. El público podrá visitar por última vez hasta el 25 de septiembre con aforo limitado y especiales medidas de seguridad. La muestra se trata de un proyecto realizado ex profeso para el espacio. El título de la exposición es una respuesta a un verso de Ángel González: "Solo / -a veces / son como luz los nombres…-/ te iluminan". Aunque a lo largo de su obra González desconfía de la capacidad de las palabras para llegar a la esencia de las cosas, sigue creyendo todavía en la posibilidad de que arrojen luz o iluminen nuestra experiencia.

Garcerá modifica el verso para preguntarse si no serán precisamente las palabras las que nos impiden acercarnos al mundo. La dificultad que experimenta la sociedad para hablar y escribir sobre pintura no hace sino evidenciar la posición del artista. A su vez la pintura, tal y como la entiende y la practica este artista, conduce a un lugar donde se deja de saber y la palabra no solo falla, sino que falta.

La Sala Ático acogerá Condensadores de tiempo, la primera exposición individual de Eduardo Rodríguez Barranco, hasta el próximo 20 de septiembre. Este proyecto está enmarcado dentro de la convocatoria de jóvenes artistas que se realiza anualmente desde la Delegación de Cultura y Memoria Histórica de Diputación.