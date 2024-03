3, 2, 1... Los primeros helados de Los Italianos y Marconata abren la primavera en Granada

En Granada hay una autoridad incontestable que marca el inicio de la primavera-verano (en esta ciudad no somos de términos medios) y no, no es el Corte Inglés. Es la heladería con mayor solera de la ciudad, a la que se la reconoce a metros de distancia por las colas kilométricas que salen de su puerta. Se trata de Los italianos, ese pequeño local (en relación a la demanda) longitudinal con barra en uno de sus lados que 'alimenta' de helados también de sabor incontestable a toda una ciudad y parte del extranjero.

Le quiere coger el testigo una nueva heladería que desde que se inauguró también causó furor y se hizo con una clientela fija que da fe de la calidad de su producto. Hablamos de Marconata, establecimiento de la nueva zona de moda para vivir, Albayda. Si el éxito se mide en las marabuntas de personas que se arremolinan en torno a la puerta de un local, esta heladería lo ha conseguido. Incluso hay quienes la comparan con Los Italianos y eso es, en sí mismo, un testigo de su potencia.

Eso mismo ha pasado hoy, y auguramos que será una tendencia constante hasta bien pasado el verano 'teórico'. Este viernes han dado por inaugurado el verano las dos heladerías más famosas de Granada y, a juzgar por la afluencia y las caras de disfrute cono y tarrina en mano, había muchos que esperaban este día con muchas ganas.

No sólo dan paso a la primavera...

Este sentimiento forma parte, también, del cerebro colectivo del granadino. La apertura del los Italianos no solamente significa que puedes pasear por Gran Vía y parar a tomar un helado antes de seguir tu camino. Quiere decir otras muchas cosas con las que, precisamente, se engalana el encanto de esta ciudad: comienza el buen tiempo (a pesar de que hace solo 7 días estábamos atrapados en una tormenta funesta) y con él todo un remolino de planes auspiciados por el sol y el buen tiempo antes de que caigan las sucesivas olas de calor que vienen dejando seca a la ciudad desde hace algunos veranos.

Las fichas de los italianos ya han empezado a pasear entre las manos de los que no han querido esperar ni un minuto. Desde que la persiana de la heladería ha visto el cielo tras la temporada de invierno, decenas de personas pueden decir eso de "ya me he tomado el primer helado del año", que es el equivalente al típico "primer baño del año". Todo dicho, las dos heladerías más emblemáticas de la ciudad están sirviendo ya helados, cassatas y topolinos,