Pablo Pin: "La victoria en Valencia nos refuerza mucho y la felicidad se palpa en el vestuario"

Pablo Pin espera que su equipo vuelva a dar este jueves en el Palacio de Deportes ante el Lenovo Tenerife la imagen que ofreció en la Fonteta el pasado sábado ante el Valencia Basket. Para el entrenador del Covirán Granada se trata de una victoria que “nos refuerza mucho porque cuando te falta gente y ves que los que tienes dan un paso adelante, se nota. De hecho, palpo la felicidad en el vestuarios”.

Sin embargo, el granadino insistió en que “es una de las cosas que equipos como nosotros tenemos que optar. La idea es ser siempre competitivos y, con esa idea, algún partido te vas a llevar como fue el caso el pasado fin de semana”. Y puso los ejemplos de Unicaja y Gran Canaria donde “tuvimos un mal inicio”, pero en el resto de partidos a domicilio “hemos competido muy bien”.

"Si juegas con la mentalidad de competir fuera de casa puedes dar una campanada"

Y es que si hay un término que Pin suele utilizar mucho en casi todas sus comparecencias de prensa fue competir. Al hilo, declaró que “intentar ser más competitivos es algo que nos marcamos desde principio de temporada. Sabemos que podemos ganar pero también perder contra cualquiera pero debemos tener la mentalidad de que si vamos a jugar contra el Barça no pensemos que nos van a ganar de 20 o 25 puntos”. Y lo argumentó indicando que “si afrontas esos partidos con esa mentalidad, alguno te llevas porque equipos como nosotros necesitamos dar alguna campanada para conseguir los objetivos”.

Se trata, por tanto, de un tema que “lo he hablado con los jugadores y ellos lo están interpretando bien y afrontan los partidos con esa mentalidad y concentración. Por ejemplo, en el campo del Barça estuvimos cerca de ganar, en el de Joventut estuvimos también muchas opciones, en el de Bilbao estuvimos muy cerca…Por eso creo que nos merecíamos sacar un partido así”.

Rousselle

En ese sentido, valoró muy positivamente la actuación del última fichaje de los rojinegros una vez que el base israelí Yiftach Ziv ha causado baja. Sobre Jonathan Rousselle reconoció que “se ha adaptado desde el primer día. Se nota que es un jugador con mucha experiencia que ha jugado en Bilbao tanto Copa del Rey como partidos para mantener la categoría. Tiene experiencia en cualquier situación y ahora, con la lesión de Lluís Costa, ha dado un paso adelante obligatoriamente y a nivel de liderazgo y comunicación está tomando galones”, algo que calificó como “importante”.

No obstante, tiene claro qué aspecto tiene que mejorar su equipo para obtener más victorias y éste no es otro que el defensivo. “Nuestro punto a mejorar es la defensa” dijo, “y es lo que trabajamos cada día. Vamos mejorando porque todo va influyendo. Cristiano Felicio está cada vez más en forma y se nota; Evaldas Kairys cada vez está más adaptado a la competición, a los arbitrajes y a la liga al igual que Kramer”.

Los números así lo reflejan. El Covirán Granada de esta temporada anota de media 15 puntos más por partido con respecto al año pasado y ello lo justificó Pin señalando que “es cierto que nuestro perfil de equipo es diferente al del año pasado. No tenemos un intimidador como Mamadou Niang, pero tenemos otras cosas. Por ello, nuestro margen de mejora es la defensa porque, en un día normal, solemos meter en torno a 80 puntos y, además, con buenos porcentajes”. Pero el preparador rojinegro es consciente que “llegará una fase de la temporada en la que no se esté tan fino, los partidos sean más cerrados, duros y físicos, y si queremos mantenernos tendremos que defender”.

Balance del año

Por último, y como balance de 2023, lo dividió en función a las dos plantillas que ha dirigido. “Hemos tenido dos equipos diferentes” comenzó. “El año pasado, a diferencia de este, tuvimos un inicio muy bueno y una plaga de lesiones que nos lastró mucho. Este año no hemos tenido esa plaga de lesiones aunque lo normal es que venga alguna como, por ejemplo, en este último encuentro en el que no pudimos contar con tres jugadores”, matizó. En lo que sí fue claro en su análisis fue en que “creo que nos ha costado arrancar y no por el juego, que creo que lo estábamos haciendo bien, sino que nos ha lastrado creernos justos vencedores de algunos partidos que no hemos sacado adelante. Hasta que no nos hemos quitado eso de la cabeza no hemos dado un paso adelante”, sentenció.

En cualquier caso, se mostró conforme con la actitud de sus pupilos y concluyó declarando que “el año pasado era un reto enorme ser competitivos en ACB. Cuando subimos, no lo hicimos siendo el mejor presupuesto de la liga en LEB Oro. Y la respuesta fue muy buena. Este año la sensación es que los jugadores siguen peleando, no bajan los brazos y siguen trabajando como ocurrió el pasado año. A nivel personal, termina un año que para mí ha sido súper positivo y muy bonito, sobre todo por cómo se consiguió la permanencia”, finalizó.