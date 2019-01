Junio y el AVE cruzan caminos: amplían el servicio de bus hasta el día 18

La llegada del AVE a Granada podría tener ya fecha aproximada: el 18 de junio de 2019. Ese es el día en el que expira el próximo contrato que Renfe ha sacado a licitación para el servicio de autobuses que sustituye al trazado por tren del trayecto Granada-Antequera, cortado por las obras de instalación de la línea de Alta Velocidad desde hace ya casi cuatro años.

Esta es la fecha que más se ajusta a la que ofreció el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el pasado mes de septiembre, cuando anunció la puesta en funcionamiento del AVE entre Granada y Madrid para junio de 2019. Ahora bien, justo debajo del punto del BOE (Boletín Oficial del Estado) en el que figura el día de expiración del contrato de autobuses, figura la apreciación de que el mismo puede prorrogarse tres meses más.

Esta es al menos la quinta licitación que Renfe anuncia desde que en 2015 cortara la vía de Granada a Antequera por las obras del AVE. Si bien, esta en uno de los contratos de menor duración de los sacados a adjudicación, puesto que comprende tan sólo tres meses: del 19 de marzo al 18 de junio de este año.

Estos días, los 18 y 19, son los que usa Renfe habitualmente desde que empezara a licitar los expedientes para el transporte de viajeros desde Granada en autobús, por lo que forma parte de la operativa ‘normal’ de la compañía en este caso.

Sin embargo, esta es la primera de esas licitaciones cuya fecha coincide con la más exacta que ha ofrecido un ministro de Fomento en los últimos años para la puesta en funcionamiento de la conexión por Alta Velocidad de Granada con la capital de España, de ahí su importancia.

Desde el pasado 12 de diciembre, la vía está disponible para realizar pruebas reales

También, entre otros factores, porque señala que el transbordo por carretera (que no solo afecta a los servicios AVE, si no también a los de Media Distancia por vía convencional con Almería, Sevilla y Algeciras) funcionará al menos hasta la primera quincena de junio, por lo que el tren rápido no llegará a Andaluces hasta esa fecha.

También es significativo que el contrato con las empresas de autobuses se podría prolongar por un periodo máximo de tres meses, por lo que, de no ponerse en marcha el AVE en junio, el Gobierno trabaja con una horquilla que no iría más allá de septiembre para poner en marcha el servicio. En los anteriores contratos, esos periodos de renovación se establecían, al menos, para los siguientes seis meses a la finalización de los mismos.

Un dato curioso es que el valor total estimado del contrato es de 978.352,20 euros, mayor que otros de mayor duración como el anunciado en abril del año pasado, que era de 869.000 euros.

Este servicio de transbordo por carretera le está costando a Renfe más de 6 millones de euros en los últimos tres años y nueve meses, tiempo que lleva en funcionamiento el traslado en autobús desde la Estación de Andaluces hasta la de Antequera-Santa Ana.

De momento, la puesta en marcha de la línea de Alta Velocidad entre Granada y Antequera, que une esta con la vía entre Málaga y Madrid, continúa con sus plazos previstos.

El mes pasado, la constructora puso a disposición de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) el tramo de la discordia entre las dos ciudades para poder hacer pruebas reales. Sigue siendo el único tramo de toda España con fecha de apertura fijada por la Declaración de Red de Adif Alta Velocidad, el documento que permite a las operadoras ferroviarias establecer sus tráficos.

Las comprobaciones de tipo técnico ya acabaron, según explicó Adif a esta redacción hace un mes, las cuales además se adelantaron a los plazos previstos por el Administrador, que fijaban para mediados de este mes de enero la finalización de este tipo de pruebas.

En teoría, también será durante este mes cuando se pongan en marcha los cursos de formación para los maquinistas que conducirán los trenes de la línea Granada-Antequera, un periodo de cerca de tres meses con el que todavía no quedaría asegurada la puesta en marcha del AVE, puesto que tendrá que ser la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria quien marcará la fecha de entrada en servicio de este tren una vez tenga en su poder todos los documentos tanto de funcionamiento de la línea como de formación de los maquinistas.