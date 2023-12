El Gobierno, sobre el soterramiento del AVE en Granada: "Seis diapositivas no son un proyecto"

"Seis diapositivas no son proyecto alguno". Así ha tratado de zanjar el debate sobre el soterramiento de las vías del AVE en Granada el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha encuadrado el proyecto desvelado por Ayuntamiento de la capital dentro de uno de los muchos "bocetos e ideas" que se han puesto sobre la mesa para abordar la integración ferroviaria en la capital. Además, ha insistido en que el Gobierno se sentará las veces que haga falta que Junta y la ciudad para estudiar la forma escogida por la ciudad para propiciar la convivencia entre los trenes y el entorno urbano. Un debate que, eso sí, estará marcado asimismo por las alternativas de trazado que plantee el estudio informativo del Corredor Mediterráneo Antequera-Granada-Almería, que Fernández ha avanzado que incluirá la forma en la que se distribuirán las vías en el Área Metropolitana para unir las dos vías, y cómo se integrarán en la ciudad.

"No ha habido ningún proyecto. Ha habido bocetos, ideas, propuestas. El propio Ayuntamiento ha hecho una aunque no tengo conocimiento de que formalmente nos haya llegado. Seis diapositivas no se pueden considerar proyecto en modo alguno", ha dicho el representante gubernamental en la comunidad a preguntas de los periodistas en Granada. De esta manera resta importancia al documento filtrado esta semana por el Consistorio, y que ha servido de munición política de las instituciones gobernadas por el PP, desde el propio Ayuntamiento a la Junta y la Diputación, para afear el supuesto proyecto ya, que según dijo la propia alcaldesa, es un "engaño" a Granada puesto que no soterra las vías, sino que simplemente las tapa.

"El compromiso es avanzar consensuar y tener las reuniones necesarias con Ayuntamiento y Junta para abordar el debate", ha incidido Fernández sobre la disponibilidad del Ministerio y del Ejecutivo de Pedro Sánchez en sentarse para configurar las vías del tren en La Rosaleda, Juventud, La Chana y Cerrillo de Maracena, y así que "la movilidad y la parte urbanística de la ciudad quede de la mejor manera posible".

El delegado ha avanzado que una parte importante de la decisión final de qué hacer con las vías del tren vendrá dada por el estudio informativo del Corredor Mediterráneo Antequera-Granada-Almería, el cual salió el mes pasado a licitación y que ha anunciado que se adjudicará a principios de 2024. La parte del soterramiento en la capital vendrá dada en buena parte por lo que los técnicos consideren la mejor opción, ya que entre otros factores, se decidirá cómo se conectan en el Cinturón las líneas de Antequera y Moreda, y si la entrada en la ciudad, pues, se hace solo por la actual vía del AVE, desdoblada, eso sí, o se mantiene la conexión por Moreda, que de mantenerse implicaría un segundo soterramiento. "En ese estudio informativo se va a analizar tambien la integración ferroviaria del tren", confirma Fernández.

Sobre este proyecto del Corredor, el delegado ha dicho que "este Gobierno ha hecho un estudio de funcionalidad de en torno a mil millones de euros entre Almería y Antequera, un estudio informativo que en breve se va a licitar para estudiar en su integridad todo el trazado que nos pone en contacto con el Corredor Mediterráneo". Una infraestructura que, además de viajeros, ha de servir para mercancías, por lo que "también va a analizar las capacidades que necesita Granada para su desarrollo económico y empresarial".

En este punto, Fernández criticó las decisiones tomadas en su momento, en 2014 más en concreto, por los Gobiernos del PP y de la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, el cual diseñó un AVE a Granada en el que "machacó literalmente la vía convencional por la que podían acceder los trenes de mercancías, y que está invalidada por la mala ejecución del PP".

Los populares no solo han recibido críticas del Gobierno por esto. Aprovechó para recordar que el actual Gobierno central trabaja para implantar la doble vía en la actual línea con Antequera para duplicar la capacidad y el número de trenes en circulación, algo que en su momento desechó el PP según Fernández: "Ese diseño del AVE no tenía condiciones para hacerlo competitivo. El Gobierno entonces de Ana Pastor dijo que no había doble vía y eso es lo que limita las conexiones porque la capacidad es de una sola".

Fernández se refirió también a Pastor, quien "dijo que estación no se tocaba y que no quería hablar de integración ferroviaria". Por ello, al delegado le "sorprende que los representantes del Partido Popular y la alcaldesa, con todos mis respetos, viene acusando permanentemente a este gobierno cuando no tiene la legitimidad porque no ha demostrado compromiso ferroviario con Granada. Las principales actuaciones no solo ferroviarias en la provincia siempre han venido de la mano del PSOE", sentenció.