¿Qué pasaría si Luis Salvador dejara de ser alcalde de Granada y entregara su acta de concejal?

La actividad en el Ayuntamiento de Granada, en torno a la crisis política en la que está envuelto, va a un ritmo frenético. Los grupos municipales no dejan de hacer sus movimientos, aunque se echa de menos que esos movimientos vayan en una única dirección. Cada uno hace la guerra por su parte, sin embargo, aquí sí que predomina una idea, que Luis Salvador deje de ser alcalde de Granada.

Esto es lo que piden la mayoría de los partidos de la oposición, pero, como el propio Salvador dijo en la jornada de ayer, “Están todas las posibilidades abiertas y esto significa que me puedo ver como alcalde y me puedo no ver como alcalde”. El de Ciudadanos sigue con su intención de permanecer en el sillón de la alcaldía, pero también reconoció que los pactos, especialmente los nacionales, van a tener que jugar un papel muy importante en esto.

Ante la situación excepcional que se vive en el Consistorio, con un gobierno bajo mínimos, hay que buscar soluciones. Los movimientos pasan por continuar el pacto Ciudadanos-Partido Popular, sin embargo, esta jugada podría tener dos desenlaces: que Salvador continúe como alcalde, si finalmente aflojan las tensiones en Madrid y la balanza se inclina sobre el naranja; o que el PP se lleve el gato al agua y se decida que Luis Salvador dé un paso a un lado y deje pasar a un regidor de color azul.

Por otra parte, puede que Cs y PP no se pongan de acuerdo y la situación continúe como está. En este caso, por gobernabilidad y eficiencia de la institución no podría mantenerse demasiado en el tiempo y para salir de este embudo, además de la fórmula que plantea el alcalde en la que apela al buena hacer de los grupos por la ciudad de Granada para que se forme la Junta de Gobierno Local, habría otras dos opciones, dado que Luis Salvador parece no contar con apoyos hasta la fecha: que el propio Luis Salvador dimitiera o que se presentara una moción de censura que prosperase.

Si se diera alguno de los casos en los que Salvador acabara fuera de la alcaldía, aún quedan opciones para que el líder de la formación naranja permanezca dentro del Ayuntamiento, como edil, bien en el gobierno, bien la oposición. Pero, ¿qué pasaría si busca otra salida y abandona su acata de concejal?

¿Qué pasaría si Luis Salvador dejara de ser alcalde de Granada y entregara su acta de concejal?

En el caso de que Luis Salvador saliera por completo del Ayuntamiento, pasaría lo evidente, que la lista correría y los nombres que viene detrás ocuparan un puesto en la Corporación Municipal. Tras las elecciones de 2019, los granadinos eligieron cuatro representantes naranjas en el Consistorio, cuyos nombres fueron los ya conocidos Luis Salvador, Manuel Olivares, Lucía Garrido y José Antonio Huertas, en este orden.

Si el alcalde cede su acta, la lista correría un puesto, a falta de que alguien pudiera seguirle, en cuyo caso, correría tantos puestos como personas dejaran la corporación. Como es sabido, Olivares y Garrido, por el momento, no van a dejar su acta, pero queda en el aire si el concejal José Antonio Huertas, hombre te total confianza, le seguiría, algo que no tiene porqué suceder. Con la hipótesis de la salida únicamente de Salvador, la número cinco en la lista, la que ya fuera concejala en el anterior mandato, Lorena Rodríguez, sería la elegida para ocupar el puesto que Salvador dejara libre.

En el hipotético caso de que todo lo anterior ocurriese, es decir, que Salvador abandonara su acta y que, además, Lorena Rodríguez no quisiera entrar en la corporación, pasaría la número seis de la lista -y así sucesivamente-, María José García Villanueva, quien puede no haber ocupado primeras posiciones en la foto, pero sí que ocupa un lugar destacado en el Ayuntamiento, al ser la Coordinadora General de Deportes e Informática en el Consistorio. Esta fue la lista que presentó Ciudadanos en 2019:

LUIS MIGUEL SALVADOR GARCÍA MANUEL JOSÉ OLIVARES HUERTAS MARÍA LUCIA GARRIDO GUARDIA (Independiente) JOSÉ ANTONIO HUERTAS ALARCÓN LORENA RODRÍGUEZ TORRES MARÍA JOSÉ VILLANUEVA GARCÍA ANTONIO FRANCISCO SUÁREZ GARCÍA ENRIQUE BARCHINO MUÑOZ MARÍA PAZ TORRES CONTRERAS JUAN CARLOS AYBAR PULIDO CARMEN ROCÍO VILLAESCUSA VILLENA MARIO LIÑÁN RODRÍGUEZ BELÉN TALAVERA ROMÁN JAVIER DE PABLOS RAMOS EMILIO MEDINA FERNÁNDEZ MARÍA JOSÉ PIQUER GÁMEZ MERCEDES MORALES JIMÉNEZ CESAR ROBLES PÉREZ FRANCISCO MEDIALDEA LEYVA IGNACIO CARMONA MARTÍN ESTRELLA CONCEPCIÓN CORRO DELGADO RICARDO CAÑADAS FAJARDO ELISA MEDINA LUQUE ENRIQUE SÁNCHEZ JIMÉNEZ JOSÉ RUBIO BARBA ISABEL POMARES POZO RAMÓN MARÍA GARCÍA VIZCAÍNO

