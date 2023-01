El PP pide explicaciones al alcalde de Granada sobre la candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada presentará este viernes una moción plenaria para instar al equipo de gobierno de la ciudad, con el alcalde Francisco Cuenca a la cabeza, a retomar la candidatura de la ciudad a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, ante la ausencia de noticias de este gran proyecto para la ciudad desde hace casi un año.

El grupo popular también pedirá establecer un plan estratégico para alcanzar el importante objetivo de la Capitalidad Europea de la Cultura 2031. Así lo ha manifestado este jueves la coordinadora del PP en el Consistorio, Eva Martín, quien se ha preguntado “qué ha pasado con la plataforma GRXTV que se presentó a bombo y platillo el año pasado en Fitur”.

En este sentido, Eva Martín ha lamentado que “ya nadie se acuerda de esta plataforma, que iba a ser una ventana al mundo, y que un año después su resultado no solo es cero, sino que no sabemos nada desde que se puso en marcha”.

Eva Martín ha recordado que el concejal delegado de esta área se comprometió en la misma rueda de prensa, celebrada en marzo de 2022, a poner en marcha la página web para divulgar noticias de Granada relacionadas con la candidatura a la Capitalidad Cultural 2031, pero ha pasado un año y “hemos comprobado que los contenidos no están actualizados y que en la mayoría de las pestañas no se aporta información alguna”.

Según la edil popular, “estamos ante una plataforma que no se actualiza, que no se dota de nuevos contenidos, que no implementa nuevas funcionalidades y que, en definitiva, no aporta nada”. Además, como ha subrayado Eva Martín, “se desconoce quién hace el mantenimiento y cuánto le cuesta al año este chiringuito que le montó Paco Cuenca a los tránsfugas para conseguir sus votos de cara a sentarse en el sillón de Alcaldía”.

La concejal del PP ha criticado, además, que Paco Cuenca se queje “que le digamos que ha montado un chiringuito para conseguir la alcaldía, cuando no dice nada del trabajo que se realiza, cuánto le cuesta o cuánto personal tiene esta área, un coste que sale del bolsillo de todos los granadinos”.

“Este proyecto va camino de convertirse en otro bluf de Paco Cuenca y del partido socialista en la capital”, ha vaticinado Eva Martín, quien ha recordado la falta de liderazgo y peso político que tiene el alcalde de Granada.

Trayecto del AVE a Madrid más largo

La coordinadora popular también se ha referido este jueves a lo que ha considerado como "otro agravio del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Granada", relacionado nuevamente con el ferrocarril: la nueva estación inaugurada en Antequera aumenta el tiempo de viaje en AVE a Granada-Madrid en 10 minutos, llegando a las tres horas y media de viaje.

Eva Martín ha indicado que “nos alegramos mucho por los ciudadanos de Antequera, que mejoran sus conexiones”, pero ha lamentado que esto perjudique nuevamente a Granada y los granadinos. "Otra vez perdemos con el PSOE”, ha remarcado Martín, quien ha adelantado que “ahora el alcalde socialista Paco Cuenca nos convocará a otra ‘reunioncita’, con foto incluida, y buenas palabras”.

“Paco Cuenca carece de peso político y no es capaz de imponerse ante sus compañeros de partido que gobiernan en Moncloa, los cuales dan de nuevo la espalda a Granada”, ha criticado la edil popular.