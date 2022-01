Sonrisas por medio millón de euros tras el Sorteo del Niño en Granada

El sorteo del Niño suele pasar desapercibido el 6 de enero. Nadie se acuerda hasta que le llaman y le han dicho que le ha tocado uno de los premios, o a los días se acuerda al ver el décimo que tenía guardado en la cartera. Y eso es lo que se llevaron siete granadinos, o eso creen los loteros que ayer repartieron en la provincia siete de los décimos del Segundo Premio de la Lotería del Niño, que fue a recaer en un número de esos que en principio parece poco atractivo, con tres cifras iguales y seguidas: el 44469. El total, 525.000 euros que, una vez descontados los impuestos, se quedan en 476.000 (68.000 euros por décimo vendido). La capital, en dos administraciones, Motril en otras dos, y una en receptores y despachos de La Zubia, Peligros y Armilla fueron los sitios donde seguramente uno de sus vecinos haya recibido un regalo de Reyes en forma de alivio económico.

Los sorteos ya no son lo que eran. Desde el avance de la tecnología y la implantación de los terminales, cuando el premio de un gran sorteo de lotería cae en un sitio, la ‘lluvia de millones’ se ha quedado en algo menos y la alegría es más bien puntual. Pero no cambia el sentimiento de las personas encargadas de repartir los premios. Se vio en la Gran Vía de Granada, emplazamiento sobre todo turístico y donde cualquiera pudo comprar su décimo, pero más aun en una zona populosa como el barrio de Los Pajaritos, donde Carmen Gavilán lleva cuatro décadas repartiendo premios, los últimos 22 como administración de Lotería. “Me estaba diciendo que qué mala suerte teníamos y ha sido cuando ha salido. Es muy emocionante, no me lo creo aún”, comenta la administradora del despacho, que hace ya cinco años repartió dos quintos premios del sorteo de Navidad. ¿Y quién será el agraciado? “Aquí hay mucho movimiento aunque no lo parezca. Tenemos cerca los hospitales, también el juzgado, el INEM...”.

En la calle Sevilla de Armilla, en el estanco de Marian, especulaban con que podía ser alguien que fuera al cercano centro de salud quien sacara por terminal el 44469. “Llevábamos tiempo sin vender un premio”, decía muy feliz María Angustias Mochón, dueña de un estanco con 54 años de historia, y que desde que abrió es receptor también de lotería. “Creo que habrá sido alguien del pueblo, aunque no lo puedo asegurar”, añadía Mochón. También se vendieron un décimo en cada uno en un receptor de la calle Loja del Polígono Industrial Juncaril de Peligros, y en la calle García Lorca 3 de La Zubia, en pleno centro del pueblo, y que ya a mediodía de ayer seguía cerrado.

La Costa Tropical también recibió una parte del Segundo Premio con décimos vendidos en el Centro Comercial Alcampo de Motril y en la calle Nueva de la capital costera. Poco importa si el billete agraciado no es el propio, la ilusión de saber que, varias personas hasta el momento desconocidas, han conseguido hacerse con un décimo del segundo premio del Sorteo de la Lotería del Niño en tu misma administración, es contagioso. O al menos eso es lo que han pensado algunos de los vecinos de la Costa Tropical que se han acercado hasta la administración número 1 Fajardo de Motril, situada en la calle Nueva, para celebrar con alegría, y revisar de reojo por si los números que juegan llevan “aunque sea un pellizco”, y que no pudieron hacer en la administración ubicada en el centro comercial Alcampo, al encontrarse cerrado.

Un segundo premio, el 44469, que deja en la Costa de Granada más de 140.000 euros al haberse vendido un décimo de este segundo premio de la lotería nacional en cada una de estas administraciones. María Jesús Egea, de la administración 1 de Motril, explicó que hasta el momento desconocen quien puede ser la persona agraciada ya que el décimo se ha vendido por máquina, y “se trata de un número que elegimos nosotras mismas en la administración”, ya que “este año no nos habían dado ningún número terminado en 69 y siempre hay gente que le gusta, por lo que lo pedimos expresamente por máquina”.

Egea reseña que no es el primer premio que han tenido la oportunidad de dar en esta administración, decana en Motril y que empezó a funcionar en los años cuarenta con su abuela, varios premios. Entre risas y burbujas de champán recuerda un año que se acabaron las televisiones en Motril, y que hicieron que aumentaran las ventas de los concesionarios de coches en la comarca, tras un premio gordo que vendieron en la administración y que fue muy repartido entre los vecinos.