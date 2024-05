El Granada CF visita Sevilla con la intención de asaltar el Sánchez Pizjuán

El Granada CF afronta en la noche de este domingo su último derbi andaluz de la temporada y, quien sabe, si el último en Primera División durante un largo periodo de tiempo. El conjunto de José Ramón Sandoval, que ha mejorado la imagen de los rojiblancos desde su llegada, se mide en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán al Sevilla FC en un duelo en el que, aún perdiendo, no descenderá al haber perdido el Mallorca independientemente de lo que haga el Celta ante el Villarreal.

Una presión que habrá que ver cómo le sienta a los granadinistas, que han sumado siete puntos de los últimos nueve disputados. Se trata de su mejor racha de resultados en todo el curso tras lograr vencer las dos últimas citas en casa dejando la portería a cero ante Alavés y Osasuna e igualar en San Mamés ante el Athletic Club. Al menos el equipo no ha bajando los brazos y compite con dignidad, algo que no ha sucedido en muchos encuentros de la presente temporada.

Con Uzuni

El técnico madrileño acude a la cita con una idea clara y es repetir un once que ha encontrado tras cinco jornadas al frente de la dirección técnica. La única duda estaba, una jornada más, en la presencia en el equipo inicial de Myrto Uzuni pero confirmó en rueda de prensa que jugaría. El delantero albanés, máximo goleador del Granada CF con once goles, lleva arrastrando una tendinopatía aquílea en su pie izquierdo que le está haciendo perderse muchos entrenamientos y tener que infiltrarse para poder jugar. El ídolo de la afición granadina no se ha ‘borrado’ cuando podría haberlo hecho perfectamente y recuperarse de cara a la próxima Eurocopa en el la que se medirán en la fase de grupos a España.

Uzuni no fue titular de inicio ante el Athletic Club pero sí ante Osasuna, en el que anotó el segundo tanto. Si sus sensaciones son buenas y el cuerpo técnico decide que sea el acompañante de Lucas Boyé, Sandoval repetirá casi con total seguridad el equipo que goleó al cuadro pamplonés. Por tanto, Augusto Batalla estaría bajo el arco, con Bruno Méndez y Carlos Neva en los laterales y Miguel Rubio e Ignasi Miquel en el centro de la zaga. En la sala de máquinas estarían Gerard Gumbau y Sergio Ruiz, con Pellistri en el extremo diestro y Kamil Jozwiak en la izquierda, siendo la pareja atacante Uzuni y Boyé, este último que parece haber recuperado el olfato de gol tras marcar en dos de las últimas tres citas.

Y es que no se prevé que el madrileño haga experimentos para contrarrestar el poderío de un Sevilla que no ha cuajado precisamente la mejor campaña pero que ha dio con la tecla con la contratación de Quique Sánchez Flores. Los rojiblancos no pueden especular con el resultado porque quieren llegar vivos al choque que le medirá el próximo sábado al Real Madrid en el Estadio Nuevo Los Cármenes.

Mejora

Al igual que el Granada CF, el cuadro hispalense se encuentra en su mejor momento al menos en cuanto a resultados. Tras no funcionar ni con José Luis Mendilibar ni con Diego Alonso, Quique ha logrado que la calidad y el talento que se le presupone a una plantilla con uno de los mayores presupuestos de la competición salga a flote. Acumula cuatro envites sin perder en los que ha logrado diez de los últimos doce puntos en juego tras empatar el pasado fin de semana ante el Real Betis en el derbi sevillano.

No obstante, los problemas físicos se le acumulan a los sevillistas y son hasta cinco los jugadores que se perderán la cita y uno más por sanción. En concreto, no podrán jugar por lesión Isaac Romero, Adrián Pedrosa, Sow, Gudelj y Óliver Torres, y a ellos se le une la ausencia del sancionado Suso.

Alternativas

El técnico sevillista, cada vez más asentado tras revivir a un equipo que cogió en situación preagónica, ha trabajado distintas variantes durante la semana para suplir a estas ausencias y, entre ellas, la de darle continuidad a Lukebakio junto a En-Nesyri para suplir la baja de Isaac Romero, baluarte del ataque sevillista desde su irrupción en la élite con cuatro goles en los catorce partidos de Liga que ha jugado de forma consecutiva.

Junto a Lukebakio, el entrenador madrileño también podría recurrir al argentino Lucas Ocampos para suplir a Suso, para lo que también cuenta su compatriota Erik Lamela, y le dará también continuidad en su once al zaguero Kike Salas tras su gol y entonada actuación en el derbi ante el Betis.

El duelo, que dará comienzo a las 21:00 horas y será emitido por Dazn, será dirigido por el colegiado balear Mateo Busquets Ferrer, que estará ayudado en el VAR por Guillermo Cuadra Fernández.