¿Te falla el teléfono móvil? Los inhibidores de seguridad por la Cumbre de Granada afectan a las comunicaciones de los usuarios

Desde este miércoles a primera hora de la mañana, muchos granadinos se han encontrado con problemas a la hora de contactar con personas que viven o trabajan en Granada capital. Los teléfonos móviles han comenzado a dar problemas, principalmente en las llamadas, aunque algunos también han perdido la conectividad a Internet en momentos puntuales.

Esto no se debe a un mal funcionamiento interno repentino de los terminales, sino a la presencia de inhibidores de frecuencia en la capital que interfieren en los dispositivos. Las llamadas y las señales de 4 y 5G en ocasiones coinciden en frecuencias en las que estos aparatos operan, por lo que se pueden ver alterados.

Los que más lo van a sufrir durante todos estos días serán los residentes y trabajadores en el entorno de la Avenida Fernando de los Ríos, el Palacio de Congresos y la zona Centro de la capital, además del entorno de la Feria de Muestras de Armilla (Fermasa) y del Aeropuerto.

En esta zona se sitúan centros de trabajo muy importantes, como las oficinas de Caixabank o de Caja Rural de Granada, y en los que cada día se realizan cientos de llamadas. Algunos de los trabajadores se han visto afectados.

Tanto la Policía Nacional como la Policía Local han confirmado a este periódico la presencia de estos aparatos y las pruebas que se están realizando. Así que durante estos días tocará armarse de paciencia y confiar en poder contactar sin que estos den problemas a los teléfonos.

Los inhibidores de frecuencia son aparatos un propósito sencillo: interrumpir las comunicaciones en ciertas frecuencias. Estos introducen ruido, información inútil que sature la banda, impidiendo que la información verdadera no llegue. Estarán en funcionamiento para evitar que las comunicaciones tecnológicas se vean comprometidas y tratar de evitar hackeos a los servidores de las cumbres europeas.

Este tipo de aparatos también pueden afectar a frecuencias de radio, o incluso a la apertura por mando a distancia de los coches. Aunque estos no pueden aparcar en el entorno del Palacio de Congresos, por lo que esto no será un problema, puede producirse que algún particular tenga que acceder a su vehículo usando la llave tradicional y no con el mando.

Estos inhibidores no solo son usados para controlar las comunicaciones. También para neutralizar posibles amenazas de aviones no tripulados o drones. La Guardia Civil, que gestiona la seguridad en el Aeropuerto de Granada, tiene desplegada a la Unidad Pegaso para, con potentes inhibidores, poder tumbar a los drones que se acerquen a las instalaciones aeroportuarias o a cualquier punto bajo su control. La Policía Nacional también dispone de su propio destacamento antidrones para neutralizar las amenazas desplegados por el centro de la ciudad.

Con armas similares a metralletas o cañones, pueden apuntar hacia cualquier nave no tripulada, encontrar la frecuencia en la que opera y modificarla para que estos no funcionen y acaben cayendo por su mal funcionamiento.