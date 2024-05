Los trabajadores de la zona azul piden reducir la jornada en verano y mantienen sus protestas

Los trabajadores de la zona ORA de Granada han secundado hoy una manifestación hasta la Plaza del Carmen para exigir un acuerdo a sus demandas laborales, en las que piden que durante el verano el servicio sea continuado hasta las tres y no haya zona ORA por las tardes por el calor de los meses de verano, a más por el cambio climático. Una decisión que ya se toma en otras capitales como Sevilla o Córdoba y que quieren implantar también en Granada.

Pero las negociaciones para conseguir esta medida están rotas, por lo que piden al Ayuntamiento, como garante del servicio, que acepte y modifique la ordenanza para que durante el verano no haya zona ORA por las tardes. La empresa concesionaria, encargada de la relación con sus trabajadores, les dice, según ha explicado el presidente del comité de empresa, Sebastián Marruecos, tras la protesta, que si el Ayuntamiento no les paga y les compensa por esas tardes, no puede acceder al cambio.

Y mientras, siguen con las protestas, de forma que toda esta semana de Corpus no habrá zona ORA por paro de los trabajadores y durante junio no habrá los lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 11:00 horas.

Lo que quieren es jornada intensiva en verano, de 08:00 a 15:00 de lunes a viernes y los sábados de 09:00 a 14:00, explica Marruecos, que lamenta que sí hayan podido cambiar la ordenanza para retrasar el horario de las tardes en verano de 17:30 a 21:30 y no para sus reivindicaciones, que llevan pidiendo desde anteriores gobiernos de PP, PSOE y Cs sin éxito. "Solo pedimos salud. La empresa dice que pone todos los medios a su alcance para protegernos del calor y el Ayuntamiento no estaría dispuesto a pagar lo que pierde la empresa esas semanas".

"Solo perdemos dos horas de trabajo y no pedimos no trabajarlas sino acumularlas en otros meses que más se recauda", ha dicho.