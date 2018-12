Vuelve la ilusión por lo rojiblanco

Independientemente de los tres puntos conseguidos que tienen su importancia y que en un futuro quizá los tengan más, la victoria que logró el Granada CF en La Rosaleda deja un mensaje claro: la ciudad se ha vuelto a ilusionar con los rojiblancos. Lo que se vivió en el estadio malacitano recuerda los mejores momentos de 2011, el año del ascenso a Primera, en el que se vivió una ilusión por el equipo más representativo de la ciudad que no se recordaba.

La unión entre equipo y afición cada vez va a más y resultados como el del sábado no hacen más que reforzar ese vínculo que, con la entidad de Primera División y los sufrimientos para salvar la categoría, se fue perdiendo temporada por temporada. Incluso, hay aficionados de toda la vida que han llegado a decir que preferían no subir y disfrutar como lo están haciendo esta campaña, a ascender y que cada semana, fruto de los desequilibrios presupuestarios, sumen derrota tras derrota. Un ejemplo del inmovilismo de esta ciudad que, sin embargo, vuelve a sentir que tiene un equipo de fútbol que se identifica con valores tradicionales y que tanto gustan en la grada de Los Cármenes como el compromiso, la garra y la capacidad competitiva.

Invita a viajar

Lo que sí está claro es que el conjunto de Diego Martínez invita a viajar para verlo jugar a domicilio aunque las distancias en esta categoría hacen que los seguidores no se puedan desplazar en masa como ocurrió en Málaga. Lograr en apenas ocho salidas más victorias que en todo el curso pasado y un punto menos, no hace más que corroborar la capacidad que tiene el Granada CF lejos de Los Cármenes, un aspecto que siempre ha costado y mucho.

Jiang Lizhang

Todo lo que se vivió en La Rosaleda, el ambiente, la comunión entre grada y jugadores, el recibimiento antes del encuentro... lo vivió en primera persona Jiang Lizhang. El presidente chino del Granada CF bajó al vestuario a celebrar el triunfo como uno más tal y como se pudo comprobar en una foto que la entidad subió a las redes sociales. No estaría de más que esa alegría e ilusión con la que salió fotografiado se tradujera en cumplimientos de las promesas realizadas desde su llegada y que a día de hoy no se han hecho realidad. Lograr un patrocinador, aspecto que como señaló, “era un tema que no le preocupaba porque era su parcela” o ampliar la Ciudad Deportiva sobre todo para construir un estadio que permita al Recreativo jugar sus partidos y a los aficionados y medios de comunicación hacer su trabajo con normalidad, no como hasta ahora, son algunos de los aspectos pendientes por hacer para que las palabras no se las lleve el viento.

Otro cambio

La no continuidad de Kangning Wang como vicepresidente y consejero del Consejo de Administración de la SAD no hace más que confirmar una vez más que, a nivel interno y de gestión, se sigue con los cambios. Son muchas las personas que han pasado tanto a nivel deportivo como administrativo por el Granada CF desde la llegada de Lizhang a la ciudad. Este año parece más tranquilo pero aún así sigue habiendo modificaciones, lo que no es precisamente bueno para la estabilidad del club, aunque ya no sorprende nada. Los responsables de Hope cada vez tienen más poder y eso se palpa en el día a día, acompañados por Antonio Fernández Monterrubio 'a pie de campo'.

Obra de Diego

Pero centrándose en lo deportivo, que al final es de lo que vive un club de fútbol y lo que realmente le interesa al aficionado medio, hay aspectos para soñar e ilusionarse. Porque ver a jugadores con el cartel de 'artistas' como Pozo y, sobre todo, Vadillo fajarse y trabajar como el que más hace que se tenga que valorar el trabajo de Diego Martínez y su cuerpo técnico. Una capacidad para convencer a estos futbolistas de que lo primero es el colectivo y a partir de ahí llegarán los éxitos individuales que no hay que desdeñar. Una claro ejemplo de ello es Adrián Ramos, que con el currículum que tiene, siempre está presto para sacrificarse por el grupo y la afición se lo reconoció despidiéndole con una sonora ovación en Málaga. Cuando todo sale y se ganan partidos, lo cierto es que es más fácil, pero el trabajo que realiza está siendo muy valorado por la grada como no podía ser menos.

Jornada completa

El buen momento de la entidad a nivel deportivo se constató el pasado fin de semana con un total de dieciséis victorias, un empate y dos derrotas para los diecinueve equipos del club, cantera incluida, que compitieron el pasado fin de semana. Ganó el primer equipo, también el filial con uno menos en Marbella, el femenino siguió a lo suyo, que no es otra cosa que golear, y el juvenil se impuso al Real Betis, uno de los favoritos del grupo. Y la cantera siguió cosechando buenos resultados, por lo que todo son buenas noticias. Que siga la racha.